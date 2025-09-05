快訊

美股收盤／標普500指數創紀錄新高 數據維持降息觀點不變

經濟日報／ 編譯季晶晶綜合外電
美國股市標普500指數周四創下收盤紀錄新高。路透
美國股市標普500指數周四創收盤紀錄新高，弱於預期的勞動市場數據提振降息前景，蓋過一系列科技公司業績不及預期帶來的拖累。市場等待周五美國將公布關鍵的8月就業報告。

道瓊工業指數上漲350.06點，或0.77%，至45,621.29點；標普500指數上漲53.82點，或0.83%，至6,502.08點；那斯達克指數上漲209.97點，或0.98%，至21,707.69點。

博通 、亞馬遜和Meta Platforms等公司的股價也對市場起到提振作用。晶片公司博通被認為是人工智慧領域的主要企業，該公司在發布上季財報前收盤上漲1.2%。盤後交易中，博通預測第4季營收高於分析師預期，股價勁揚4%。

亞馬遜收盤上漲4.3%。其他非必需消費類公司的股價也大幅走高，該行業上漲 2.3%。JetBlue Airways表示，將與亞馬遜子公司低軌道衛星網路事業「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）合作，改善機上Wi-Fi服務。Meta Platforms上漲 1.6%。

周四稍早的數據顯示，上周新申請失業救濟金的美國人數增幅超過預期，而8月份民間企業雇主的招聘速度放緩，進一步證明勞動市場狀況正在走軟。

但投資人更聚焦於周五公布的美國8月就業報告。

Horizon Investments的研究和量化策略主管Mike Dickson 說：「明天我們將獲得的勞動市場數據，就業報告，我認為不會帶來什麼重大變化，因為（聯準會主席鮑爾）實際上已經告訴我們，除非真的非常超出範圍，否則我們將會降息。」

芝商所的FedWatch工具顯示，投資人對降息1碼的可能性定價為95%。在7月暗淡就業數據和鮑爾鴿派言論之後，降息基本在意料之中。

Salesforce股價逆勢下跌4.9%，該公司周三預計第3季營收低於華爾街預期，表明其人工智慧代理平台的變現進展緩慢。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，9月歷來是股市疲軟月份，標普500指數自2000年以來平均跌幅為1.5%。

雖然與人工智慧相關公司近年來推動市場上漲，但近來動能有所放緩。上周，人工智慧領軍企業輝達（Nvidia）股價下跌，原因是美中貿易的不確定性促使該公司財測排除中國大陸銷售。

在消費領域的其他上漲個股中，American Eagle Outfitters股價大漲38%，此前該服裝公司周三預計第3季可比銷售額高於預期。

美國就業數據疲弱增聯準會降息機率 法人：非投等債具兩大利多

聯準會重啟降息在即 配置策略抓穩三原則

美財長面談Fed主席人選

鮑爾「唱鴿」激勵股市

寄望就業報告強化降息預期 史指收創新高、道瓊上漲350點

在晚盤大漲後，史坦普500指數收盤創下歷史新高，交易員擺脫了早盤疲軟的私營部門就業數據影響。現在，一份重要的就業報告籠罩...

金價漲勢暫歇 油價續跌 美原油庫存增且憂OPEC+增產

國際油價周四（4日）下跌，觸及兩周低點，因上周美國原油庫存意外增加，而且市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將在本...

博通AI業務爆發 獲神秘百億美元大單 加財報優預期 盤後股價漲4%

向蘋果以及Google母公司Alphabet等企業供應晶片的博通（Broadcom）公布上季財報優於市場預期，並針對本季...

上合峰會啟動開發銀行 中印龍象共舞能撼動全球經濟？

上合組織天津峰會剛落幕，實質的進展是上合開發銀行在討論多年後終於啟動。中俄印三國領袖微笑同框，當能源交易、金融援助與外交姿態交錯，一場峰會背後釋出的訊號，正牽動全球經貿版圖的走向。 美國總統川普對全球高舉關稅大刀之際，中國國家主席習近平藉由20多位領導人出席的上海合作組織天津峰會，提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、踐行多邊主義。上合組織峰會的官方照片中，習近平、印度總理莫迪和俄羅斯總統普亭一起開懷大笑。中國與印度真的就此龍象共舞？世界經濟版圖又會發生什麼變化？

紐時：中駭客「鹽颱風」侵入80多國通訊網路

「紐約時報」報導，英美等國資安專家發表聲明，中國駭客「鹽颱風」侵入全球80多國通訊網路，幾乎所有美國民眾個資都可能被竊，...

印度刺激內需 調降消費稅

印度政府3日宣布，將全面改修其原本複雜的消費稅制，調降大部分商品稅率，以提振內需來減輕美國關稅衝擊。同時，印度也在本周舉...

