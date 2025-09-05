美股收盤／標普500指數創紀錄新高 數據維持降息觀點不變

美國股市標普500指數周四創收盤紀錄新高，弱於預期的勞動市場數據提振降息前景，蓋過一系列科技公司業績不及預期帶來的拖累。市場等待周五美國將公布關鍵的8月就業報告。

道瓊工業指數上漲350.06點，或0.77%，至45,621.29點；標普500指數上漲53.82點，或0.83%，至6,502.08點；那斯達克指數上漲209.97點，或0.98%，至21,707.69點。

博通 、亞馬遜和Meta Platforms等公司的股價也對市場起到提振作用。晶片公司博通被認為是人工智慧領域的主要企業，該公司在發布上季財報前收盤上漲1.2%。盤後交易中，博通預測第4季營收高於分析師預期，股價勁揚4%。

亞馬遜收盤上漲4.3%。其他非必需消費類公司的股價也大幅走高，該行業上漲 2.3%。JetBlue Airways表示，將與亞馬遜子公司低軌道衛星網路事業「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）合作，改善機上Wi-Fi服務。Meta Platforms上漲 1.6%。

周四稍早的數據顯示，上周新申請失業救濟金的美國人數增幅超過預期，而8月份民間企業雇主的招聘速度放緩，進一步證明勞動市場狀況正在走軟。

但投資人更聚焦於周五公布的美國8月就業報告。

Horizon Investments的研究和量化策略主管Mike Dickson 說：「明天我們將獲得的勞動市場數據，就業報告，我認為不會帶來什麼重大變化，因為（聯準會主席鮑爾）實際上已經告訴我們，除非真的非常超出範圍，否則我們將會降息。」

芝商所的FedWatch工具顯示，投資人對降息1碼的可能性定價為95%。在7月暗淡就業數據和鮑爾鴿派言論之後，降息基本在意料之中。

Salesforce股價逆勢下跌4.9%，該公司周三預計第3季營收低於華爾街預期，表明其人工智慧代理平台的變現進展緩慢。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，9月歷來是股市疲軟月份，標普500指數自2000年以來平均跌幅為1.5%。

雖然與人工智慧相關公司近年來推動市場上漲，但近來動能有所放緩。上周，人工智慧領軍企業輝達（Nvidia）股價下跌，原因是美中貿易的不確定性促使該公司財測排除中國大陸銷售。

在消費領域的其他上漲個股中，American Eagle Outfitters股價大漲38%，此前該服裝公司周三預計第3季可比銷售額高於預期。