紐時：中駭客「鹽颱風」侵入80多國通訊網路

「紐約時報」報導，英美等國資安專家發表聲明，中國駭客「鹽颱風」侵入全球80多國通訊網路，幾乎所有美國民眾個資都可能被竊，影響範圍遠較過去評估以重要政治人物為目標更為廣泛。

過去一年多美國媒體陸續報導中國政府支助的系列駭客團體「颱風」（Typhoon），入侵美國通訊網路及公共設施，竊取個資與敏感資訊。

紐約時報（New York Times）4日報導，資安專家與政府官員經過一年調查指出，「鹽颱風」（SaltTyphoon）是中國至今最有野心的駭客組織。數名官員表示，鹽颱風的目標超過80國，幾乎可能已竊取所有美國民眾資訊。官員評估，這證明中國駭客的能力與美國及其盟友已可相提並論。

資安專家上週極不尋常的發表聯合聲明，認為鹽颱風多年網攻行動較過去的評估更為廣泛。多名國安官員示警，中國情報機構可能使用網路竊取的資料，透過全球通訊系統攻擊政治人物、間諜與行動倡議人士。

聲明指出，中國政府支助的駭客以全球通訊網路為目標，電信、政府、運輸、物流與軍事架構都在潛伏範圍，但不僅於此。

英國與美國官員都認為，鹽颱風駭客無差別及大規模發動網攻，加拿大、芬蘭、德國、義大利、日本與西班牙官員也在聲明書簽字，目的是公開指責中國政府主導的網路行動。

聯邦調查局前高階資安官員凱瑟（Cynthia Kaiser）表示，無法想像美國人可倖免於這種規模的行動。目前無法確定鹽颱風攻擊是為大規模蒐集一般人資料，還是意外地取得大量資訊，但攻擊範圍較過去以處理國安及敏感政府資訊的西方人士更為廣泛。

資安專家表示，鹽颱風駭客代表中國挑戰戰略對手，展現網路行動能力的新時代。行動凸顯北京發展全球影響力的野心，中國3日才在天安門廣場舉行大型閱兵。

中央情報局前數位革新部門副主任于班克（JenniferEwbank）表示，從許多面向來看，鹽颱風揭櫫駭客活動的新頁，過去西方國家憂心中國以一般性技術竊取經貿機密、個資與政府資料，如今中方行動以高技術複雜度、穩定度與韌性，沉著攻向80多國基建架構。

中國駐倫敦使館未回應紐時駐倫敦記者的詢問。調查人員過去認為，2019年開始行動的鹽颱風駭客與3間中國科技公司有關，直至去年才被公開。

聯合聲明指出，這些業者為解放軍與民間情報機構服務，於中國境外執行任務。駭客的目標是提供中國官員，他們需要認出與攻擊的對象，以及這些人使用的通訊方式及行動資訊，重要政治人物的手機即為目標。美國正副總統於去年選舉期間即被鎖定。