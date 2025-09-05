美國就業市場降溫強化降息預期　歐股漲多跌少

美國上週初領失業救濟金人數高於市場預期，且根據ADP公司數據，美國民間企業8月新增就業人數成長放緩。投資人指望就業數據加強美國降息可能性，歐洲3大股市今天漲多跌少。

倫敦FTSE 100指數上漲38.88點或0.42%，以9216.87點作收。

法蘭克福DAX指數上揚175.53點或0.74%，收在23770.33點。

巴黎CAC 40指數下跌20.79點或0.27%，收7698.92點。

投資人現將焦點轉向美國政府明天將公布的數據，期待聯邦準備理事會（Fed）能進一步調降利率。