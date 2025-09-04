賭川普將吐回關稅！華爾街押寶這種風險高、獲利豐的交易

美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅，上周遭上訴法院裁定逾越職權後，一種另類的「川普交易」頓時在華爾街詢問度大增：關稅退款權（tariff refund rights）。

紐約時報報導，川普3日正式向最高法院提出上訴，但未能阻止華爾街金融公司熱烈投入「關稅退款權」交易。押注這種交易，形同押注最高法院最後會推翻川普關稅，下令把4月2日起徵收的關稅稅金退款給進口商，並加計利息。

儘管這種賭注的風險很高，華爾街金融公司仍嗅到獲利機會，願意以相當於實繳關稅稅金幾分之一的價格，向進口商買下「關稅退款權」。例如，Wired 7月報導，投資銀行Cantor Fitzgerald就表示，願以相當於企業已繳關稅20%~30%的價錢，收購「關稅退款權」。

進口商若認定所繳付的關稅不合法，告上法院挑戰關稅的合法性，而最高法院若最後支持下級法院的裁決，判川普大多數關稅違憲，那意味進口商可能收到一大筆錢財（有多大？川普政府光是7月徵收的關稅稅收就逼近300億美元）。

除此之外，進口商也能以遭不當課稅為由，尋求退款。

所以，如果川普關稅遭到推翻，必須退還稅款，持有這種「關稅退款權」的獲利十分可觀。

但對已繳關稅（比方說1,000萬美元）的進口商而言，如果先賣出「關稅退款權」變現（換取比方說200萬至300萬美元現金），可省去熬過法院判決程序走完的漫長等待期、期間的不確定性，並且紓解財務壓力。畢竟走法律途徑挑戰關稅合法性，涉及高昂的成本和不確定性，這可能促使許多企業考慮賣出「關稅退款權」。

因此，自從上周聯邦上訴法院判川普關稅違法後，企業向華爾街詢問「關稅退款權」的熱度大增。

專精國際貿易的法律事務所Sandler, Travis & Rosenberg常務董事費德曼說：「我們有許多客戶詢問此事。」但他表示，該公司並未參與這類交易。

據悉，一些遭川普關稅打擊的美國大型企業，也在評估出售「關稅退款權」。

不過，目前看來，這種交易的風險非常高。川普堅信最高法院會判政府勝訴，財長貝森特也警告關稅萬一被推翻將導致經濟「災難」。

費德曼指出，這種交易的高風險性質，反映在「關稅退款權」訂價條件上：相較於企業若成功主張關稅退款權可實際取回的金額，買方開給「關稅退款權」賣方的價錢僅占一小部分。