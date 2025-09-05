下任Fed主席熱門人選 沃勒：半年內會多次降息

美國聯準會（Fed）多位官員3日同聲表達對經濟與勞動市場趨緩的憂慮，Fed最新發布的褐皮書報告也透露美國經濟發展疲軟，9月降息機率大增，下任Fed主席熱門人選、理事沃勒更認為，未來半年內會多次降息。

沃勒接受CNBC訪問時重申，「我們需要在9月會議開始降息，但未來不必遵照固定步伐順序推進…我們可以稍微觀察情勢，因為大家仍對關稅通膨感到憂心。我不擔心，但其他人會」。

他認為，一旦關稅影響開始消退，通膨六或七個月後可能開始朝Fed目標「大步」邁進，在這種情境下，Fed的目標應該是領先於勞動市場趨緩前行動，「我會說，我們可能在未來三到六個月內看到多次降息」。

今年有決策投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林表示，「我已略微調高勞動市場的下行風險，同時略為下修對通膨長期高於目標的風險評估」。

Fed褐皮書調查也顯示出聘僱趨緩、消費者憂慮、物價上漲的經濟低迷景象。