下任Fed主席熱門人選 沃勒：半年內會多次降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇林文彬／綜合外電

美國聯準會Fed）多位官員3日同聲表達對經濟與勞動市場趨緩的憂慮，Fed最新發布的褐皮書報告也透露美國經濟發展疲軟，9月降息機率大增，下任Fed主席熱門人選、理事沃勒更認為，未來半年內會多次降息。

沃勒接受CNBC訪問時重申，「我們需要在9月會議開始降息，但未來不必遵照固定步伐順序推進…我們可以稍微觀察情勢，因為大家仍對關稅通膨感到憂心。我不擔心，但其他人會」。

他認為，一旦關稅影響開始消退，通膨六或七個月後可能開始朝Fed目標「大步」邁進，在這種情境下，Fed的目標應該是領先於勞動市場趨緩前行動，「我會說，我們可能在未來三到六個月內看到多次降息」。

今年有決策投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林表示，「我已略微調高勞動市場的下行風險，同時略為下修對通膨長期高於目標的風險評估」。

Fed褐皮書調查也顯示出聘僱趨緩、消費者憂慮、物價上漲的經濟低迷景象。

Fed 降息 美國聯準會

延伸閱讀

美就業走疲助長降息預期 新台幣終止連7貶收30.704元

美國就業數據疲弱增聯準會降息機率 法人：非投等債具兩大利多

聯準會重啟降息在即 配置策略抓穩三原則

日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

相關新聞

寄望就業報告強化降息預期 史指收創新高、道瓊上漲350點

在晚盤大漲後，史坦普500指數收盤創下歷史新高，交易員擺脫了早盤疲軟的私營部門就業數據影響。現在，一份重要的就業報告籠罩...

紐時：中駭客「鹽颱風」侵入80多國通訊網路

「紐約時報」報導，英美等國資安專家發表聲明，中國駭客「鹽颱風」侵入全球80多國通訊網路，幾乎所有美國民眾個資都可能被竊，...

印度刺激內需 調降消費稅

印度政府3日宣布，將全面改修其原本複雜的消費稅制，調降大部分商品稅率，以提振內需來減輕美國關稅衝擊。同時，印度也在本周舉...

南韓重新考慮加入CPTPP

南韓政府將重新審視加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性，是自2021年以來首次重啟相關討論，因應美中對立加...

那斯達克提高上市門檻

美國證交所營運商那斯達克（Nasdaq）提議採取更嚴格的上市規定，衝著小型公開發行股票（IPO）和中國大陸公司而來，希望...

美就業失色 降息機率增 可能性逼近100%

有「小非農」之稱的美國8月ADP就業數據不如預期，美國上周初次請領失業救濟金人數也攀上兩個多月以來最高，再次印證勞動市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。