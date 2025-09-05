美就業失色 降息機率增 可能性逼近100%

有「小非農」之稱的美國8月ADP就業數據不如預期，美國上周初次請領失業救濟金人數也攀上兩個多月以來最高，再次印證勞動市場不斷降溫，美國聯準會（Fed）本月降息1碼預期隨之進一步升溫，機率已逼近100%，帶動美國公債價格走揚。

ADP研究所4日公布，美國民間部門8月就業人口增加5.4萬人，與7月修正後的增加10.6萬人相比，聘僱步伐幾乎砍半。彭博資訊訪調的經濟學家原預估，民間部門8月就業人口將增6.8萬人。

ADP首席經濟學家理察森說：「就業今年初強勁成長，但不確定性持續削弱動能。」理察森指出，消費者憂慮不斷升高、勞動力短缺及AI帶來衝擊，可能是就業成長減速的原因。

另據美國勞工部同日公布的數據，8月30日止一周首次請領失業救濟金人數增加8,000人至23.7萬人，高於經濟學家預估的23萬人，是6月以來最高；8月23日止一周持續請領失業救濟金人數為194萬人，變動不大。

最新就業數據出爐後美國公債價格上漲，與價格走勢相反的殖利率下跌，對政策敏感的2年期公債殖利率4日盤中下跌2個基點至3.6%，10年期公債殖利率跌4個基點至4.18%。

美國股市4日早盤狹幅波動，標普500指數小漲。芝商所的FedWatch工具顯示，Fed本月17日降息1碼機率如今達到97.4%，高於3日的96.6%，投資人押注Fed 2025年總計將至少降息兩次。

FHN Financial策略師康柏諾爾（Will Compernolle）說：「即便是最懷疑寬鬆貨幣的官員也應承認，勞動市場走弱風險不斷上升。如果這種情況未來數月持續下去，企業裁員速度很快就會高於聘用，導致就業陷入負成長。」

美國8月就業報告5日將出爐，預料將延續疫情以來最疲弱的連續就業成長。經濟學家預估美國8月非農就業人口可能增加7.5萬人，是連續第四個月增加不到10萬人；失業率可能升至4.3%，達到2021年以來最高水準。