美商務部長曾掌舵的券商點名 AI股一路旺到年底

美國商務部長盧特尼克曾掌舵30多年的知名券商Cantor Fitzgerald分析師指出，AI將是晶片股「唯一有實質意義的成長動能」，以輝達列為首選標的，並點名台積電（2330）、超微、博通等將受惠，會一路旺到年底。

盧特尼克雖然已把Cantor Fitzgerald所有權移交子女，該券商仍在市場具影響力。Cantor Fitzgerald認為，眾科技巨人調高資本支出，強調擴大AI基建投資勢在必行，加上AI硬體業者展現「強勁的產品周期」，預料這些趨勢「將繼續推動AI交易」。

Cantor Fitzgerald分析師認為，在地緣政治緊張和經濟挑戰下，AI已成為「充滿不確定世界中相對確定的領域」。他們認為，這些股票最近表現遜色，但只是暫時現象。有報導說企業在導入AI出現困難，他們認為「有誇大之嫌」，超大規模雲端業者（hyperscaler）的資本報酬率依然「相當強勁」。

該分析師團隊點名輝達以首選，理由是輝達正加速推廣Blackwell AI平台，Blackwell量產將「推動輝達持續優於市場預期並調高財測」，每股獲利明年上看8美元，高於市場普遍預估的6.31美元，並支撐他們給予輝達240美元的目標價。

此外，儘管北京監管機關極力勸阻，阿里、字節跳動等科技業者，據傳仍渴望採購輝達的AI晶片。