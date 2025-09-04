債市押寶強人領袖？西方深陷債務風暴 中印卻出現這現象

中國大陸、俄羅斯與印度領袖本周在天津會面，三人笑容可掬的畫面傳遍全球。英國媒體每日電訊報（The Telegraph）報導，從債券行情來看，目前投資人似乎與這些「強人」站在同一邊，中國大陸和印度領袖確實有感到高興的理由。

報導指出，北京和新德里政府舉債成本近幾年不斷下降，與債券殖利率節節攀升的西方經濟體形成對比。西方經濟體償還國家債務的成本，已攀上全球金融危機以來最高水準。

只要觀察中國大陸、俄羅斯與印度債務成本，就能了解中國國家主席習近平、俄國總統普亭及印度總理莫迪為何有感到高興的理由。中國大陸30年期公債殖利率已從2022年的3.4%左右降至本周的2.06%，不到英國債務投資人要求溢酬的一半，印度同等債券殖利率也已從2022年7.88%的高點降至7.26%。

俄羅斯仍是國際孤兒，與主流債市隔絕，但該國已找到讓資金持續流入的其他管道。莫斯科當局2日宣布，已同意擴大供給中國大陸天然氣。

TwentyFour資產管理公司投資組合經理人尚能（Gordon Shannon）表示，中國大陸等國享受舉債成本相對效益，與西方情勢動盪和北京當局政策都息息相關。

尚能說：「我認為與其說市場青睞強人，還不如說是市場青睞願意而且能削減支出的政治人物，市場忽視已開發市場經濟體難以為繼財政情勢的意願，過去幾年似乎已大幅下降。」

由於未通過削減持續急遽增加公共支出的改革，法國政府已瀕臨短短不到一年第二次垮台，30年期公債殖利率本周登上2009年以來最高水準。英國首相施凱爾也一直無法說服同黨國會議員支持削減支出，導致英國長期舉債成本快速攀上1998年以來最高。

不過，西方情勢動盪未必保證強人領袖能獲得債務紅利。舉例來說，奧班（Viktor Orban）2010年以來持續擔任匈牙利總理，但目前該國基準10年期公債殖利率略高於7%，比2022年初的4.4%來得高。2017年以來一直由王儲賓沙爾曼統治的沙烏地阿拉伯，10年期公債殖利率同一期間也從2.54%升至4.94%。

鋒裕匯理（Amundi）地緣政治主管羅森柏格（Anna Rosenberg）說：「獨裁政體確實有能從事長期規劃的優勢，但出差錯時無法自我修正。相較之下，民主政體無法從長計議，但大家每過幾年就能換掉不適任領袖，因此能以快很多的速度糾正錯誤。」

從中國大陸情況來看，債券殖利率下跌未必是經濟健康跡象。資產管理公司施羅德（Schroders）全球經濟主管瑞斯（David Rees）認為，中國大陸舉債成本遠低於英國與法國，是北京當局「徹底踩死房市」的結果。

瑞斯說：「這麼做的下場是中國大陸經濟爆發大規模通縮房市崩盤，導致不動產開發商面臨各種財務問題。對我而言，中國大陸債券殖利率下跌不是對政府投下信任票，而是經濟陷入通縮的結果，從而帶動利率下降。」