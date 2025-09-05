OPEC+增產保市 油價嚇跌 高盛：布蘭特原油明年下探50美元

八個石油輸出國組織與盟國（OPEC+）成員國將在7日召開產量會議，據傳將考慮在10月進一步提高石油產量，重新奪回市占，消息導致國際油價3日重挫2%，4日續跌0.8%。高盛預估，由於全球石油供應過剩，布蘭特油價明年將跌至每桶50美元出頭。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油11月期貨3日收跌2.2%，4日續跌0.8%至每桶67.03美元；美國西德州原油（WTI）10月期貨3日下跌2.5%，4日再跌0.8%，報每桶63.44美元。

路透引述知情人士報導，八個OPEC+成員國將在7日會議上，考慮進一步提高石油產量。

普萊斯期貨集團分析師弗林表示，OPEC+會議召開前，增產的可能性有所增加。交易人士先前預期該聯盟將維持目前的立場。

再次增產將意味著OPEC+開始解除第二層減產計畫，該計畫的減產幅度約為每日165萬桶，占世界需求量的1.6%，解除時間比原定計畫提前了一年多。市場預期OPEC+的增產行動將在第4季導致油市嚴重供過於求。

該聯盟此前已同意將4月至9月的產量目標提高每日約220萬桶，此外還將阿聯的產量配額提高每日30萬桶。

疲軟的經濟數據也給油價帶來壓力。美國勞工部3日公布的數據顯示，7月衡量勞動力市場需求的職缺降幅超過預期，降至718.1萬個。路透調查的經濟學家先前預期為737.8萬個。

如今，包括達特（Samantha Dart）在內的高盛分析師在報告中表示：「我們將見到目前石油市場供應過剩的情況加劇。」

高盛分析師說：「我們預期，除了美國以外的OPEC+國家石油供應強勁成長，將帶動全球市場在2026年出現每日180萬桶供應過剩情況，最終使布蘭特油價承壓，在2026年底前跌至每桶50美元出頭的低位。」

但他們也認為，由於OPEC+的閒置產能正在減少，石油市場如果出現供應受擾的情況，會更容易出現價格飆漲的情況。

另外，業界估計，美國原油期貨交割地俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存，上周增加210萬桶，若被官方數據證實，將是今年3月以來最大增幅。