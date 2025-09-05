印度刺激內需 調降消費稅

印度政府3日宣布，將全面改修其原本複雜的消費稅制，調降大部分商品稅率，以提振內需來減輕美國關稅衝擊。同時，印度也在本周舉行年度半導體展（Semicon India），總理莫迪在出席時高喊，印度將成為未來全球晶片的創新重鎮。

印度財長希塔菈曼3日表示，將把目前分為四個級距的商品和服務稅（GST）稅制大致簡化為兩級，稅率分別為5%和18%，從22日起生效。包裝零食和洗髮精、肥皂等日用品，稅率將為5%；這些商品目前稅率為12%和18%。汽機車和冷氣、電視等家電，則將從目前的28%降至18%；另外也將廢除對所有個人壽險和醫療險保單課稅。

不過，希塔菈曼也表示，將把菸草、香菸、檳榔以及部份豪華車輛等「罪惡財」的稅率，調高至40%。

花旗集團表示，這項稅改調降了約400類產品的稅率，受影響的產品在印度消費者物價構成中占約16%，可望對通膨造成降低1.1個百分點的壓力。

調降稅率也預料將增加消費者的可支配所得，並進而提振消費，這將有助於擴大印度的經濟規模。印度官員表示，這項改變將對稅收造成4,800億盧比的淨影響，但仍可維持財政永續。

在全球保護主義興起之際，這項提振內需努力是總理莫迪增進印度自給自足能力策略的一環。美國總統川普上周對印度商品加倍關稅至50%，以懲罰印度採購俄油。

另一方面，印度也在2至4日舉行了年度半導體展，總理莫迪在開幕式上表示，商用晶片生產將在今年內啟動，美光和印度業者塔塔都已在當地生產測試晶片，反映印度半導體業的迅速發展。

莫迪3日也參加該展覽的執行長圓桌會議，與艾司摩爾、科林研發、東京威力科創等25家跨國企業領袖互動，並表示印度是目前最具半導體設計和製造前途的國家。