印度刺激內需 調降消費稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
印度總理莫迪。 路透
印度總理莫迪。 路透

印度政府3日宣布，將全面改修其原本複雜的消費稅制，調降大部分商品稅率，以提振內需來減輕美國關稅衝擊。同時，印度也在本周舉行年度半導體展（Semicon India），總理莫迪在出席時高喊，印度將成為未來全球晶片的創新重鎮。

印度財長希塔菈曼3日表示，將把目前分為四個級距的商品和服務稅（GST）稅制大致簡化為兩級，稅率分別為5%和18%，從22日起生效。包裝零食和洗髮精、肥皂等日用品，稅率將為5%；這些商品目前稅率為12%和18%。汽機車和冷氣、電視等家電，則將從目前的28%降至18%；另外也將廢除對所有個人壽險和醫療險保單課稅。

不過，希塔菈曼也表示，將把菸草、香菸、檳榔以及部份豪華車輛等「罪惡財」的稅率，調高至40%。

花旗集團表示，這項稅改調降了約400類產品的稅率，受影響的產品在印度消費者物價構成中占約16%，可望對通膨造成降低1.1個百分點的壓力。

調降稅率也預料將增加消費者的可支配所得，並進而提振消費，這將有助於擴大印度的經濟規模。印度官員表示，這項改變將對稅收造成4,800億盧比的淨影響，但仍可維持財政永續。

在全球保護主義興起之際，這項提振內需努力是總理莫迪增進印度自給自足能力策略的一環。美國總統川普上周對印度商品加倍關稅至50%，以懲罰印度採購俄油。

另一方面，印度也在2至4日舉行了年度半導體展，總理莫迪在開幕式上表示，商用晶片生產將在今年內啟動，美光和印度業者塔塔都已在當地生產測試晶片，反映印度半導體業的迅速發展。

莫迪3日也參加該展覽的執行長圓桌會議，與艾司摩爾、科林研發、東京威力科創等25家跨國企業領袖互動，並表示印度是目前最具半導體設計和製造前途的國家。

印度 稅率 半導體

延伸閱讀

降稅救荷包！印度日用品更便宜 稅率「18%降至5%」佳惠大眾

上海合作組織峰會 西方誤讀的訊息

新聞評論／習、普、莫上合會拉手熱聊 意在言外

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

相關新聞

寄望就業報告強化降息預期 史指收創新高、道瓊上漲350點

在晚盤大漲後，史坦普500指數收盤創下歷史新高，交易員擺脫了早盤疲軟的私營部門就業數據影響。現在，一份重要的就業報告籠罩...

紐時：中駭客「鹽颱風」侵入80多國通訊網路

「紐約時報」報導，英美等國資安專家發表聲明，中國駭客「鹽颱風」侵入全球80多國通訊網路，幾乎所有美國民眾個資都可能被竊，...

印度刺激內需 調降消費稅

印度政府3日宣布，將全面改修其原本複雜的消費稅制，調降大部分商品稅率，以提振內需來減輕美國關稅衝擊。同時，印度也在本周舉...

南韓重新考慮加入CPTPP

南韓政府將重新審視加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性，是自2021年以來首次重啟相關討論，因應美中對立加...

那斯達克提高上市門檻

美國證交所營運商那斯達克（Nasdaq）提議採取更嚴格的上市規定，衝著小型公開發行股票（IPO）和中國大陸公司而來，希望...

美就業失色 降息機率增 可能性逼近100%

有「小非農」之稱的美國8月ADP就業數據不如預期，美國上周初次請領失業救濟金人數也攀上兩個多月以來最高，再次印證勞動市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。