那斯達克提高上市門檻

美國證交所營運商那斯達克（Nasdaq）提議採取更嚴格的上市規定，衝著小型公開發行股票（IPO）和中國大陸公司而來，希望藉此保護投資大眾免受行情暴漲暴跌導致的損失，並改善流動性。

這項提案將呈交美國證管會（SEC）批准，主要針對現行上市規定做三項改變。首先，提高在那斯達克掛牌的門檻，自由流通股票總市值的最低門檻從目前的至少500萬美元，提高到1,500萬美元。

其次，針對掛牌股票市值跌破500萬美元門檻的小型股，將加快暫停交易和下市的程序。

第三項改變特別針對中國大陸企業，要求陸企至少必須先透過IPO籌資2,500萬美元，才准許上市。

宣布這套新標準之前，那斯達克已針對市場上疑似「拉高出貨」的交易活動做了一番內部評估，希望藉推行更嚴格的規定，打擊這類投機歪風。

最近一些小型上市公司，尤其是陸企，股價狂飆後又暴跌，引人側目。例如，總部在香港的中藥股腦再生科技（Regencell Bioscience），至今尚無營收進帳，今年股價卻一度狂飆82,000%，然後又猛然摔落。另一家小型醫療保健股飛天兆業（Pheton），市值短短幾分鐘內就崩跌90%。