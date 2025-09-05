那斯達克提高上市門檻

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國證交所營運商那斯達克（Nasdaq）提議採取更嚴格的上市規定，衝著小型公開發行股票（IPO）和中國大陸公司而來，希望藉此保護投資大眾免受行情暴漲暴跌導致的損失，並改善流動性。

這項提案將呈交美國證管會（SEC）批准，主要針對現行上市規定做三項改變。首先，提高在那斯達克掛牌的門檻，自由流通股票總市值的最低門檻從目前的至少500萬美元，提高到1,500萬美元。

其次，針對掛牌股票市值跌破500萬美元門檻的小型股，將加快暫停交易和下市的程序。

第三項改變特別針對中國大陸企業，要求陸企至少必須先透過IPO籌資2,500萬美元，才准許上市。

宣布這套新標準之前，那斯達克已針對市場上疑似「拉高出貨」的交易活動做了一番內部評估，希望藉推行更嚴格的規定，打擊這類投機歪風。

最近一些小型上市公司，尤其是陸企，股價狂飆後又暴跌，引人側目。例如，總部在香港的中藥股腦再生科技（Regencell Bioscience），至今尚無營收進帳，今年股價卻一度狂飆82,000%，然後又猛然摔落。另一家小型醫療保健股飛天兆業（Pheton），市值短短幾分鐘內就崩跌90%。

陸企 門檻

延伸閱讀

振大環球IPO公開申購吸逾17萬人搶抽籤 凍結市場資金331億元

市場靜待通膨數據 台指期終場漲幅收斂 收24,132點、上漲135點

台灣奧丁丁集團尋求在那斯達克直接上市 已申請股票代碼

台積電ADR漲1.3% 終結連三跌

相關新聞

寄望就業報告強化降息預期 史指收創新高、道瓊上漲350點

在晚盤大漲後，史坦普500指數收盤創下歷史新高，交易員擺脫了早盤疲軟的私營部門就業數據影響。現在，一份重要的就業報告籠罩...

紐時：中駭客「鹽颱風」侵入80多國通訊網路

「紐約時報」報導，英美等國資安專家發表聲明，中國駭客「鹽颱風」侵入全球80多國通訊網路，幾乎所有美國民眾個資都可能被竊，...

印度刺激內需 調降消費稅

印度政府3日宣布，將全面改修其原本複雜的消費稅制，調降大部分商品稅率，以提振內需來減輕美國關稅衝擊。同時，印度也在本周舉...

南韓重新考慮加入CPTPP

南韓政府將重新審視加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性，是自2021年以來首次重啟相關討論，因應美中對立加...

那斯達克提高上市門檻

美國證交所營運商那斯達克（Nasdaq）提議採取更嚴格的上市規定，衝著小型公開發行股票（IPO）和中國大陸公司而來，希望...

美就業失色 降息機率增 可能性逼近100%

有「小非農」之稱的美國8月ADP就業數據不如預期，美國上周初次請領失業救濟金人數也攀上兩個多月以來最高，再次印證勞動市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。