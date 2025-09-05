南韓重新考慮加入CPTPP
南韓政府將重新審視加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性，是自2021年以來首次重啟相關討論，因應美中對立加深及貿易保護主義抬頭。
綜合韓聯社、韓國中央日報等韓媒報導，韓國副總理兼企劃財政部長官具潤哲，3日主持經濟會議及產業競爭力強化會議時明確表示：「為建立與立場相近國家的經濟聯盟網絡，將重新評估加入CPTPP。」
CPTPP是2018年3月由日本、澳洲、汶萊、加拿大等11國簽署的多邊自由貿易協定，並於同年12月生效，英國則於2024年12月加入。CPTPP如今是全球第四大自貿協定，成員國國內生產毛額（GDP）總和占全球約14%。
南韓最早於2021年由時任總統文在寅提出考慮加入CPTPP，並列為國際經濟戰略核心，2022年更推進至接近正式申請的階段。然而，因農漁民反對及國會報告未果，申請進程停滯。尹錫悅政府上台後雖持續推動，但未見顯著進展。
隨著川普二入白宮，美中對立加劇與關稅壁壘升高，韓國呼籲加入CPTPP的聲浪再起。總統李在明於上個月韓日領袖會談前接受日本媒體採訪時表示：「應探討構建包含東亞的太平洋沿岸國家經濟合作機制。」
