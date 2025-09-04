美股早盤／美國就業數據疲軟、市場觀望明天非農報告 三大指數平盤震盪
美股三大指數4日早盤在平盤附近震盪，在有「小非農」之稱的ADP就業報告、以及上周初領失業救濟金數據顯示勞動市場降溫後，市場準備觀望預定5日公布的8月非農就業報告，以了解聯準會（Fed）9月降息前景，並且緊盯美國關稅政策與Fed獨立性的發展。
道瓊工業指數、標普500指數均漲不到0.01%，那斯達克指數平盤波動。費城半導體指數跌0.6%、台積電ADR跌0.2%。
伺服器大廠慧與科技（HPE）股價4日在美股早盤大漲4%，因分析師看好利潤將好轉，上季財報帶來驚喜的服飾業者American Eagle，更飆漲26%，雲端業者Salesforce則因本季營收預測低於預期，股價重挫7%。
美國8月民間就業新增5.4萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，更幾乎比7月修正後的10.6萬人砍半，上周初領失業救濟金人數也多於預期。芝商所Fed Watch工具顯示，市場預期Fed本月降息的機率提升至97.4%，較前一天增加0.8個百分點。
美國勞工部預定5日公布眾所矚目的8月非農就業報告，市場預計新增7.5萬名就業人口。
此外，川普政府已要求聯邦最高法院快速審理對等關稅岸，並且對Fed理事庫克展開刑事調查，也讓市場緊盯關稅政策展望與對Fed獨立性的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言