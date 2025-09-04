高於預期…美國初領失業金人數增至23.7萬人 逾2個月來最多

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國勞工部今天公布，截至8月30日的上週首次申請失業救濟金人數為23萬7000人，高於市場預估值23萬人。歐新社
美國勞工部今天公布，截至8月30日的上週首次申請失業救濟金人數為23萬7000人，高於市場預估值23萬人。歐新社

美國勞工部今天公布，截至8月30日的上週首次申請失業救濟金人數為23萬7000人，高於市場預估值23萬人。初申人數較前一週大增8000人，人數也是逾2個月來最多。

同時，美國連續申請失業給付人數為194萬人，連續第2週下滑、寫下5個月以來新低，也低於市場預估值196萬人。不過，最新數據仍高於4月之前的平均水準。

另據法新社報導，隨著市場聚焦美國就業數據以觀察其經濟動能，美國整合運算及企業外包供應商ADP公司今天公布，美國民間企業8月新增就業人數較市場預期大幅放緩。

ADP表示，美國民間企業8月就業人數增加5萬4000人，遠低於7月修正值10萬6000人。

ADP首席經濟學家李察遜（Nela Richardson）發布聲明說：「今年初就業成長強勁，但這股動能受到不確定性影響而受擾」，可能還受勞動力吃緊和消費者態度轉趨謹慎等因素影響。

美國政府預計明天公布就業數據報告。

美國近來公布的就業數據顯示，關鍵勞動市場表現不如預期，使外界開始擔心美國經濟狀況。

