呼籲降息救經濟 俄聯邦儲蓄銀行總裁稱俄經濟可能衰退
英國天空新聞報導，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛雷夫（German Gref）警告，俄國經濟陷入停滯，且可能面臨衰退，呼籲俄國央行降低利率保護國家經濟。
葛雷夫4日在遠東城市海參崴舉行的「東方經濟論壇」對記者表示，俄國經濟似乎陷入「技術性停滯」。俄羅斯總統普亭也出席這個經濟論壇。
天空新聞指出，儘管俄國面臨多輪制裁，俄國經濟在2023年仍成長4.1%，去年則成長4.3%，成長率比七大工業國（G7）成員都高。然而，俄國經濟成長在高利率下趨緩。
面臨龐大軍事開支造成通貨膨脹，俄國央行去年10月將基準利率調高至21%，又在今年7月調降至18%。
