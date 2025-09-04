亞洲股市走勢分歧！日、韓追隨美股漲勢 寒武紀股價跌「大陸市場下挫」

快訊

中央社／ 香港4日綜合外電報導
亞洲股市今天表現分歧，東京與首爾股市跟隨前一天的華爾街漲勢，不過中國股市的拋售潮仍在加劇。示意圖／AI生成
亞洲股市今天表現分歧，東京與首爾股市跟隨前一天的華爾街漲勢，不過中國股市的拋售潮仍在加劇。示意圖／AI生成

亞洲股市今天表現分歧，東京與首爾股市跟隨前一天的華爾街漲勢，不過中國股市的拋售潮仍在加劇。

法新社報導，受半導體企業如中國人工智慧晶片龍頭寒武紀大幅上漲帶動，中國股市在8月創下亮眼表現，但這波漲勢已經在本週停滯。

上海股市收跌1.3%，主要受到寒武紀股價大跌超過14%的拖累。香港股市收跌1.1%。

至於東京、首爾、雪梨及台北股市，則受到昨天華爾街上漲帶動，全數收高。

不過，日本馬達製造商日本電產集團（Nidec）因調查中國子公司「不當會計」行為，股價大跌22%。

亞洲股市今天漲跌互見之際，歐美股市昨天因全球債券拋售壓力減緩而收漲，谷歌母公司Alphabet的股價受惠於法院有利裁決大幅上揚。

日本 東京 上海 港股 陸股 華爾街 半導體

