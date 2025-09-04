要跟OpenAI一較高下？DeepSeek恐再掀震撼 傳年底發布新AI代理模型

知情人士透露，陸企DeepSeek（深度求索）正在研發新的人工智慧（AI）模型，具有更先進的AI代理功能，要與美國同業OpenAI等一較高下。

彭博資訊報導，相關人士說，DeepSeek打造中的AI模型，意在讓用戶下達最少指令的情況下，執行多個步驟行動，而且系統還能從先前的操作中學習改進。據了解DeepSeek創辦人梁文鋒，力促團隊在第4季發布新模型。

DeepSeek在1月推出R1模型震撼全球科技業，R1會模擬人類推理過程，據傳建置成本只要數百萬美元。但此後美國和中國競爭對手相繼發布新模型，DeepSeek卻僅有微幅升級。

如今該公司打算推出新的AI代理模型，反映科技業的趨勢變化。OpenAI、Anthropic、微軟，近幾個月相繼發布自家的AI代理軟體，以簡化個人和專業任務。另一中國新創公司也以通用AI代理「Manus AI」，引發全球關注。

AI代理不像許多聊天機器人，只能以幾行字簡短回覆用戶提問，而能處理更複雜的任務，從研究假期計畫、乃至於編寫程式碼與替程式碼偵錯等。

DeepSeek和許多同業的目標，是打造更自主的AI系統，幾乎不須人類干預，就能執行更複雜的行動。然而，目前為止，AI代理通常需要許多人為監督。