歐美日長債同步大跌觸發警鈴？分析師：反映「1因素」但無須驚慌

美國、英國、日本和法國長期公債價格本周同步重挫，與價格走向相反的殖利率飆升，尤其英國30年期公債殖利率躍上1998年來峰頂，日本30年期殖利率3日觸及紀錄高點，美國30年期殖利率也一度升抵5%。全球長債價格同步下跌，情勢嚴峻嗎？

金融時報報導，各國情況不一，例如法國國會下周針對政府預算案舉行信任投票，市場氣氛緊張可想而知。不過，這些國家都遭遇同一問題：財政赤字居高不下並持續攀升。那意味將來政府不得不擴大發行債券，而且借貸成本會更高。這兩個理由足以讓投資人對持有長債要求更高的殖利率。

據資產管理公司Columbia Threadneedle全球利率研究分析師胡塞尼研判，通膨疑慮 似乎並不是這波長債殖利率竄升的一大因素。即使名目殖利率走高，30年期美債平衡通膨率（break-even inflation rate）最近仍持穩，升高的是實質利率。而且，選擇權市場價格反映對聯準會（Fed）未來數年啟動一連串降息的預期--這並非通膨恐慌的徵兆。

若是如此，市場反應顯示，投資人認定各國舉債籌資需求很高，所以殖利率必須高到足以誘使投資人提領存款出來大買債券。

北方信託全球固定收益團隊總經主管柏芬認為，全球長債殖利率齊揚，反映對主要國家財政赤字糾纏不休的顧慮。

更糟的是，多國央行此刻正執行資產負債表正常化，也因此減少購入長天期公債。同時，凱投宏觀亞太市場主管馬修斯指出，退休金和夀險公司也未能補足需求缺口，「依我們之見，最佳情況下，長債波動率可能居高不下，顯示資產管理者試著適應新的需求現實。最糟情況下，長債殖利率升幅也許很可觀，因為對價格敏感的買家持續在債市扮演更重要的角色」。

問題是，長債殖利率走高，對全球債市整體而言是否是凶兆？

胡塞尼認為，不必過度驚慌，因為30年期公債市場的核心買家是相對少數的投資人，持有的資產必須與長期負債匹配。基於必要性，這群買家的購債足跡踏遍整個已開發世界--導致長期公債殖利率竄升從一國迅速蔓延至其他國家的「傳染」效應。因此，不宜過度解讀全球長債殖利率同步躍升的現象。