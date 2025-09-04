薪情好帶動生育潮！「竹科效應」吸外媒關注 家庭相關福利措施助攻

竹科一反低生育趨勢，出生率居全台之冠，吸引外國媒體注意，認為竹科薪水高，科技大廠又祭出福利措施，讓眾人更有能力生養小孩，帶動學校增班，月子中心也一位難求。

科技網站Rest of the world報導，全台灣只有新竹，14歲以下的孩童人數多於老年人。新竹市議員劉崇顯說，這裡出生率之高，讓孩童照護設施難以招架，正在竹科周邊擴大校舍、增設新班。

新竹情況與台灣各地大不相同，去年台灣生育率為0.89，意味每名婦女生養不到一個孩童，幼稚園和小學紛紛關門， 新竹卻似乎不受影響，此地每名婦女約育有一個小孩。

專家說，竹科效應帶動生育潮。中研院研究員楊文山指出，受過高等教育的年輕人湧入竹科，他們正值生育年齡，擁有穩定的高收入，更有望成家立業。

此外，科技大廠也祭出家庭友善的措施。台積電和聯發科在廠區設置幼稚園，減輕家長壓力，並發放補助。聯詠每月發放新台幣5,000元的育兒津貼，每胎可領到六歲為止。部分公司也允許育有幼兒的員工，彈性上班或遠距工作。

竹科員工薪水相當優渥，年收入約為新台幣185萬元，是全台年收入的兩倍以上。台積電的資深員工，年薪上看台幣500萬元。