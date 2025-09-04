快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

薪情好帶動生育潮！「竹科效應」吸外媒關注 家庭相關福利措施助攻

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
竹科一反低生育趨勢，出生率居全台之冠。報系資料照片
竹科一反低生育趨勢，出生率居全台之冠。報系資料照片

竹科一反低生育趨勢，出生率居全台之冠，吸引外國媒體注意，認為竹科薪水高，科技大廠又祭出福利措施，讓眾人更有能力生養小孩，帶動學校增班，月子中心也一位難求。

科技網站Rest of the world報導，全台灣只有新竹，14歲以下的孩童人數多於老年人。新竹市議員劉崇顯說，這裡出生率之高，讓孩童照護設施難以招架，正在竹科周邊擴大校舍、增設新班。

新竹情況與台灣各地大不相同，去年台灣生育率為0.89，意味每名婦女生養不到一個孩童，幼稚園和小學紛紛關門， 新竹卻似乎不受影響，此地每名婦女約育有一個小孩。

專家說，竹科效應帶動生育潮。中研院研究員楊文山指出，受過高等教育的年輕人湧入竹科，他們正值生育年齡，擁有穩定的高收入，更有望成家立業。

此外，科技大廠也祭出家庭友善的措施。台積電和聯發科在廠區設置幼稚園，減輕家長壓力，並發放補助。聯詠每月發放新台幣5,000元的育兒津貼，每胎可領到六歲為止。部分公司也允許育有幼兒的員工，彈性上班或遠距工作。

竹科員工薪水相當優渥，年收入約為新台幣185萬元，是全台年收入的兩倍以上。台積電的資深員工，年薪上看台幣500萬元。

新竹 薪水 壓力 生育率 台積電 年輕人

延伸閱讀

台積電早盤小漲15元 先進封裝話語權穩固、布局審慎

新竹最新活動！枷好運都城隍挑戰 信仰×科技體驗闖關免費玩

政府攜手業界 海外設科學園區

沒其他選擇？她不解新竹人假日只去1處 在地人曝關鍵：免費最棒

相關新聞

太香？對輝達晶片需求強勁 外媒揭露陸科技廠「不管政府施壓」搶買

儘管北京監管機關極力勸阻，阿里巴巴、字節跳動和中國大陸其他科技業者，據傳仍渴望採購輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶...

薪情好帶動生育潮！「竹科效應」吸外媒關注 家庭相關福利措施助攻

竹科一反低生育趨勢，出生率居全台之冠，吸引外國媒體注意，認為竹科薪水高，科技大廠又祭出福利措施，讓眾人更有能力生養小孩，...

歐美日長債同步大跌觸發警鈴？分析師：反映「1因素」但無須驚慌

美國、英國、日本和法國長期公債價格本周同步重挫，與價格走向相反的殖利率飆升，尤其英國30年期公債殖利率躍上1998年來峰...

降稅救荷包！印度日用品更便宜 稅率「18%降至5%」佳惠大眾

印度新的商品與服務稅稅率將於22日上路，日用品稅率將由目前的18%降至5%，民生用品售價預料將調降，民眾的負擔可望減輕。...

追隨美股漲勢 日股終場收高、日經225指數收42580.27點

日本東京股市今天跟隨美股漲勢，終場收高

AI成晶片股唯一成長動能 輝達、台積電入列這家券商首選

Cantor Fitzgerald 分析師將輝達（NVIDIA）列為首選標的，也點名台積電（2330）、超微（AMD）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。