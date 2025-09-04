太香？對輝達晶片需求強勁 外媒揭露陸科技廠「不管政府施壓」搶買

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
儘管北京監管機關極力勸阻，中國大陸科技業者據傳仍渴望採購輝達AI晶片。路透
儘管北京監管機關極力勸阻，中國大陸科技業者據傳仍渴望採購輝達AI晶片。路透

儘管北京監管機關極力勸阻，阿里巴巴字節跳動和中國大陸其他科技業者，據傳仍渴望採購輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片

路透報導，在中國大陸當局施壓科技業之際，該國對輝達晶片的需求仍然強勁，原因是華為和寒武紀等中國大陸同業產品供給受限，輝達晶片效能也被認為優於本土產品。報導引述知情人士說法指出，中國大陸科技公司希望確保輝達H20晶片訂單處於正在處理狀態，而且正密切關注輝達推出較強大晶片的計畫。新晶片據傳暫時命名為B30A，以Blackwell架構為基礎。

消息人士透露，如果華府批准銷售，B30A價格可能是目前賣價介於1萬至1.2萬美元的H20兩倍左右，但B30A效能最高可望達到H20的六倍，這讓中國大陸科技業者覺得B30A很划算。B30A和H20都是中國大陸以外地區銷售機型的降規版，是輝達為遵守美國出口管制特別開發的晶片。

根據知情人士說法，輝達執行長黃仁勳已做出保證，要中國大陸客戶不必擔心H20供給，並且已告知供應商需求維持強勁。路透7月曾報導，輝達已要求台積電加碼生產H20晶片，輝達據傳也希望最快9月提供中國大陸客戶B30A樣品以供測試。

輝達7月再次獲准在中國大陸銷售H20，美國總統川普已和輝達敲定協議，美國政府將分到15%的H20營收。中國大陸貢獻輝達上個會計年度13%營收，該國能取得多少尖端AI晶片，是美中科技霸權戰主要戰場之一。

