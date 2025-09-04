降稅救荷包！印度日用品更便宜 稅率「18%降至5%」佳惠大眾

印度新的商品與服務稅稅率將於22日上路，日用品稅率將由目前的18%降至5%，民生用品售價預料將調降，民眾的負擔可望減輕。印度總理莫迪（Narendra Modi）發文強調，稅改的目標，就是為了讓民眾的生活負擔更輕鬆。

印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）今天在針對商品與服務稅（GST）的會議結束後表示，GST制度將有全面性的改革。

新的GST被認為具有里程碑意義，它將原本12%與28%的稅率，修改為新版的5%及18%兩種稅率，主要的作法是降低生活所需商品、服務的取得成本，將奢侈品的價格拉高。

希塔拉曼點出，例如洗髮精、牙膏、肥皂等日用品的GST，將從18%下修到5%，廣大農民所需的拖拉機，和相關的輪胎、零件等，GST也將降到僅剩5%。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，在藥品的部分，除部分不課稅的藥品外，其他所有需要課稅的藥品，GST一律課稅率較低的5%。

最大排氣量1200 CC的汽油車、最大排氣量1500 CC的柴油車，都歸為小型汽車，這些車的GST將由現行的28%降到18%，至於大型車將被課40%的GST。

摩托車部分，排氣量350 CC以下者，將被課18%的GST，350 CC以上的摩托車，GST將是40%。

對於香菸、菸草等商品將繼續依照原本的稅率，待與其相關的其他稅捐確定調整的幅度後，所適用的新GST才會確認並另行公布。

宣布新稅率的同時，希塔拉曼也提到，民眾個人壽險、健康保險都可免GST，這意味人們可以較低的價格，獲得保險的保障，她表示，這是政府送給民眾「歷史性的排燈節（Diwali）禮物」。

今日印度（India Today）認為，GST改革的想法很簡單，就是要讓錢回到中產階級，也就是經濟的生力軍、最大宗的消費者手上，進而帶動印度國內的消費，這同時也能為美國對印度商品課50%關稅帶來的經濟打擊，形成一定程度的緩解。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也在社群媒體發文，強調GST改革的目標，就是為了讓一般老百姓的生活，能夠更加輕鬆，他說：「大規模的改革，將使普通民眾、農民、中小微企業、中產階級、女性、年輕人受益。」