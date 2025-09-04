快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

降稅救荷包！印度日用品更便宜 稅率「18%降至5%」佳惠大眾

中央社／ 新德里4日專電
印度新的商品與服務稅稅率將於22日上路，日用品稅率將由目前的18%降至5%，民生用品售價預料將調降，民眾的負擔可望減輕。印度總理莫迪（Narendra Modi）發文強調，稅改的目標，就是為了讓民眾的生活負擔更輕鬆。法新社
印度新的商品與服務稅稅率將於22日上路，日用品稅率將由目前的18%降至5%，民生用品售價預料將調降，民眾的負擔可望減輕。印度總理莫迪（Narendra Modi）發文強調，稅改的目標，就是為了讓民眾的生活負擔更輕鬆。法新社

印度新的商品與服務稅稅率將於22日上路，日用品稅率將由目前的18%降至5%，民生用品售價預料將調降，民眾的負擔可望減輕。印度總理莫迪（Narendra Modi）發文強調，稅改的目標，就是為了讓民眾的生活負擔更輕鬆。

印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）今天在針對商品與服務稅（GST）的會議結束後表示，GST制度將有全面性的改革。

新的GST被認為具有里程碑意義，它將原本12%與28%的稅率，修改為新版的5%及18%兩種稅率，主要的作法是降低生活所需商品、服務的取得成本，將奢侈品的價格拉高。

希塔拉曼點出，例如洗髮精、牙膏、肥皂等日用品的GST，將從18%下修到5%，廣大農民所需的拖拉機，和相關的輪胎、零件等，GST也將降到僅剩5%。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，在藥品的部分，除部分不課稅的藥品外，其他所有需要課稅的藥品，GST一律課稅率較低的5%。

最大排氣量1200 CC的汽油車、最大排氣量1500 CC的柴油車，都歸為小型汽車，這些車的GST將由現行的28%降到18%，至於大型車將被課40%的GST。

摩托車部分，排氣量350 CC以下者，將被課18%的GST，350 CC以上的摩托車，GST將是40%。

對於香菸、菸草等商品將繼續依照原本的稅率，待與其相關的其他稅捐確定調整的幅度後，所適用的新GST才會確認並另行公布。

宣布新稅率的同時，希塔拉曼也提到，民眾個人壽險、健康保險都可免GST，這意味人們可以較低的價格，獲得保險的保障，她表示，這是政府送給民眾「歷史性的排燈節（Diwali）禮物」。

今日印度（India Today）認為，GST改革的想法很簡單，就是要讓錢回到中產階級，也就是經濟的生力軍、最大宗的消費者手上，進而帶動印度國內的消費，這同時也能為美國對印度商品課50%關稅帶來的經濟打擊，形成一定程度的緩解。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也在社群媒體發文，強調GST改革的目標，就是為了讓一般老百姓的生活，能夠更加輕鬆，他說：「大規模的改革，將使普通民眾、農民、中小微企業、中產階級、女性、年輕人受益。」

印度 稅率 藥品 莫迪

延伸閱讀

上海合作組織峰會 西方誤讀的訊息

中俄印領袖上合峰會同框 營造團結向美釋強力訊號

新聞評論／習、普、莫上合會拉手熱聊 意在言外

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

相關新聞

太香？對輝達晶片需求強勁 外媒揭露陸科技廠「不管政府施壓」搶買

儘管北京監管機關極力勸阻，阿里巴巴、字節跳動和中國大陸其他科技業者，據傳仍渴望採購輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶...

薪情好帶動生育潮！「竹科效應」吸外媒關注 家庭相關福利措施助攻

竹科一反低生育趨勢，出生率居全台之冠，吸引外國媒體注意，認為竹科薪水高，科技大廠又祭出福利措施，讓眾人更有能力生養小孩，...

歐美日長債同步大跌觸發警鈴？分析師：反映「1因素」但無須驚慌

美國、英國、日本和法國長期公債價格本周同步重挫，與價格走向相反的殖利率飆升，尤其英國30年期公債殖利率躍上1998年來峰...

降稅救荷包！印度日用品更便宜 稅率「18%降至5%」佳惠大眾

印度新的商品與服務稅稅率將於22日上路，日用品稅率將由目前的18%降至5%，民生用品售價預料將調降，民眾的負擔可望減輕。...

追隨美股漲勢 日股終場收高、日經225指數收42580.27點

日本東京股市今天跟隨美股漲勢，終場收高

AI成晶片股唯一成長動能 輝達、台積電入列這家券商首選

Cantor Fitzgerald 分析師將輝達（NVIDIA）列為首選標的，也點名台積電（2330）、超微（AMD）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。