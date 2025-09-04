AI成晶片股唯一成長動能 輝達、台積電入列這家券商首選

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
除將輝達（NVIDIA）列為首選標的外，Cantor Fitzgerald 分析師點名台積電（2330）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和美光科技（Micron）會持續因人工智慧（AI）受惠。路透
Cantor Fitzgerald 分析師輝達（NVIDIA）列為首選標的，也點名台積電（2330）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和美光科技（Micron）會因人工智慧（AI）受惠，認為AI將繼續推動晶片股表現，在當前地緣政治和經濟局勢多變的背景下，是「少數具相對確定性」的投資方向。

分析師指出，隨著大型雲端服務商、各國政府、新興雲端業者和企業在可預見的未來會持續增加AI基礎建設支出，AI將是晶片股「唯一有實質意義的成長動能」。

Cantor 分析師周三發給客戶的報告中寫道，眾科技巨人調高資本支出，並強調擴大AI基礎建設投資勢在必行，加上AI硬體業者展現「強勁的產品周期」，他們預料這些趨勢「將繼續推動AI交易」。

分析師團隊點名輝達為首選標的，理由是輝達正加速推廣Blackwell AI平台。報告指出，Blackwell的量產將「推動輝達持續優於市場預期並調高財測」，每股獲利明年上看8美元，高於市場普遍預估的6.31美元，並支撐他們給予輝達240美元的目標價。輝達周三收在170.62美元。

Cantor 分析師認為，在地緣政治緊張和經濟挑戰下，AI已成為「充滿不確定世界中相對確定的領域」。他們認為，這些股票最近表現遜色，但只是暫時現象。有報導說企業在導入AI出現困難，他們認為「有誇大之嫌」，超大規模資料中心業者（hyperscaler）的資本報酬率依然「相當強勁」。

輝達 分析師 台積電 基礎建設

