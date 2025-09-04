高盛喊金價可能飆上5,000美元 情境是Fed發生這一狀況

高盛集團表示，如果聯準會（Fed）的信譽受損，而且投資人只要將一小部分資金從美債轉向黃金，金價就可能飆升至每英兩近5,000美元的價位。彭博資訊則分析，美國總統川普插手聯準會，加速金價這輪漲勢，也讓黃金多頭人士開啟危機押注布局。

高盛包括達特（Samantha Dart）在內的分析師在報告中表示：「在聯準會獨立性受損的情節下，可能導致通膨升溫、股票與長天期公債價格下跌，而且導致美元的準備貨幣地位遭侵蝕。」「相較下，黃金則是一種不仰賴制度信任的價值儲存工具。」

高盛的報告針對金價發展提出了多種可能結果：基本的預估是金價到2026年中將漲至每英兩4,000美元，若是出現尾部風險情境（極端風險情境）則為4,500美元，此外，如果只要1%的民間持有美債資金轉為流向黃金，估計金價就可能飆升至接近5,000美元。

黃金是今年表現最強勁的商品之一，漲幅超過三成，近幾日屢創新高。現貨金價4日盤中跌0.77%，報每英兩3532.06美元，3日一度創下3,578.51美元歷史新高；黃金12月期貨3日盤中一度創3,640.10美元新高價位。

推動漲勢的動能來自各國央行持續買進黃金，以及市場押注聯準會將啟動降息。美國總統川普（Donald Trump）近來想要擴大控制聯準會，包括將理事庫克（Lisa Cook）解職，也為金價帶來額外支撐。

高盛分析師表示：「我們估計，如果民間持有的美國公債市場有1%的資金流入黃金，在其他條件不變下，金價將升至接近每英兩5,000美元。」「因此，黃金依然是我們在商品領域最具信心的做多建議。」

彭博的報導分析，一些投資人現在進一步押注川普對聯準會的攻擊將使美國經濟走上更加黯淡的道路。對經濟而言，最糟糕的情況之一是：聯準會在通膨上升的情況下被迫降息，導致美元劇貶。不過，這對黃金有利。在美國政府準備增加舉債的同時，貨幣貶值、價格壓力加劇，可能會迅速侵蝕美國公債的報酬，進而提升黃金等競爭避險資產的吸引力。