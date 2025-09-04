快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

日本馬達大廠尼得科股價重摔22% 高層涉及會計問題引發賣壓

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本馬達大廠尼得科（Nidec，原名日本電產）的會計問題引發投資人憂心。路透
日本馬達大廠尼得科（Nidec，原名日本電產）的會計問題引發投資人憂心。路透

日本馬達大廠尼得科（Nidec，原名日本電產）股價今天盤中一度重挫22%，是該公司歷來最大跌幅，原因是該公司發現高層主管可能涉及旗下子公司的多起會計問題。

這家位於京都的精密馬達製造商表示，已成立外部委員會調查公司內部不當會計情況。此前，內部調查位於浙江的尼得科泰科諾電機（Nidec Techno Motor）約2億日圓（140萬美元）的付款，引發外界擔心這家集團企業可能在管理層知情下，任意決定何時減記高風險資產，因此有必要進行第三方的客觀調查。

尼得科股價今天盤中大跌18%，稍早一度重挫22%至每股2,420日圓，為4月以來最低，年初迄今已下跌約 10%，相比之下，東證指數同期上漲約10%。

花旗分析師內藤貴之在報告中表示：「目前事件的真實性仍不明，但若確實存在不當會計行為，其影響規模亦不透明，這將是負面的意外事件。在第三方委員會調查結果出爐之前，股價恐怕難以回升。」

尼得科是全球最大的微型馬達製造商，目前正同時面臨硬碟需求疲軟，以及中國電動車市場激烈價格戰帶來的衝擊。自81歲的創辦人永守重信去年卸下社長一職後，公司新管理層正透過併購切入毛利率更高的成長領域。

今年6月，尼得科延後提交證券報告，原因是義大利子公司在原產地申報及關稅支付上出現錯誤。當時仍主導公司併購策略的永守重信表示，尼得科正把重心放在合規上，這與他過去強調成長、鼓勵高強度工作文化的立場有明顯轉變。

尼得科周三進一步表示：「調查發現多份文件顯示，除了泰科諾之外，公司及集團企業也可能在管理層參與或知情的情況下，涉及不當會計行為。」

日本 義大利

延伸閱讀

日本製鐵撤告 收購美鋼相關訴訟全數告終

日本女實況主「淫紋」祭品文失敗 為感謝大家支持想出替代方案

日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

風田七夕宣布閃婚有內情？日本錄「食尚玩家」開心先買兒童T恤

相關新聞

高盛喊金價可能飆上5,000美元 情境是Fed發生這一狀況

高盛集團表示，如果聯準會（Fed）的信譽受損，而且投資人只要將一小部分資金從美債轉向黃金，金價就可能飆升至每英兩近5,0...

日本馬達大廠尼得科股價重摔22% 高層涉及會計問題引發賣壓

日本馬達大廠尼得科（Nidec，原名日本電產）股價今天盤中一度重挫22%，是該公司歷來最大跌幅，原因是該公司發現高層主管...

日本製鐵撤告 收購美鋼相關訴訟全數告終

日本鋼鐵大廠日本製鐵公司今天宣布，已經撤銷針對美國聯合鋼鐵工會主席與美國另一間鋼鐵廠，同時也是競爭對手的克里夫蘭-克里夫...

Google與Shein濫用Cookie！法國開出破紀錄罰款

法國資訊保護監管機構今天對搜尋巨擘Google與快時尚電商平台Shein祭出重罰，原因是兩家公司未能遵守有關網路Cook...

正式上路？特斯拉宣布Robotaxi App將開放大眾下載

特斯拉（Tesla）表示，旗下無人計程車應用程式（robotaxi app）已向一般大眾開放，似預告這項服務不久將不僅限...

高盛估布蘭特油價明年下探50美元出頭 供應過剩加劇

高盛集團表示，由於全球石油供應過剩，全球原油基準布蘭特原油價格明年將跌至每桶50美元出頭的水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。