日本馬達大廠尼得科股價重摔22% 高層涉及會計問題引發賣壓

日本馬達大廠尼得科（Nidec，原名日本電產）股價今天盤中一度重挫22%，是該公司歷來最大跌幅，原因是該公司發現高層主管可能涉及旗下子公司的多起會計問題。

這家位於京都的精密馬達製造商表示，已成立外部委員會調查公司內部不當會計情況。此前，內部調查位於浙江的尼得科泰科諾電機（Nidec Techno Motor）約2億日圓（140萬美元）的付款，引發外界擔心這家集團企業可能在管理層知情下，任意決定何時減記高風險資產，因此有必要進行第三方的客觀調查。

尼得科股價今天盤中大跌18%，稍早一度重挫22%至每股2,420日圓，為4月以來最低，年初迄今已下跌約 10%，相比之下，東證指數同期上漲約10%。

花旗分析師內藤貴之在報告中表示：「目前事件的真實性仍不明，但若確實存在不當會計行為，其影響規模亦不透明，這將是負面的意外事件。在第三方委員會調查結果出爐之前，股價恐怕難以回升。」

尼得科是全球最大的微型馬達製造商，目前正同時面臨硬碟需求疲軟，以及中國電動車市場激烈價格戰帶來的衝擊。自81歲的創辦人永守重信去年卸下社長一職後，公司新管理層正透過併購切入毛利率更高的成長領域。

今年6月，尼得科延後提交證券報告，原因是義大利子公司在原產地申報及關稅支付上出現錯誤。當時仍主導公司併購策略的永守重信表示，尼得科正把重心放在合規上，這與他過去強調成長、鼓勵高強度工作文化的立場有明顯轉變。

尼得科周三進一步表示：「調查發現多份文件顯示，除了泰科諾之外，公司及集團企業也可能在管理層參與或知情的情況下，涉及不當會計行為。」