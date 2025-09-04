日本製鐵撤告 收購美鋼相關訴訟全數告終
日本鋼鐵大廠日本製鐵公司今天宣布，已經撤銷針對美國聯合鋼鐵工會主席與美國另一間鋼鐵廠，同時也是競爭對手的克里夫蘭-克里夫公司（Cleveland-Cliffs Inc.）的民事訴訟。
「日本經濟新聞」報導，日鐵（Nippon Steel）鑒於已經收購美國鋼鐵公司（US Steel），今年7月已撤回針對美國前總統拜登（Joe Biden）與美國政府所提起的行政訴訟。
這也代表日鐵收購美鋼時提起的相關訴訟，全部劃下句點。
今年1月，美國時任總統拜登以國安風險為由，下令阻擋日鐵收購美鋼。當時，日鐵與美鋼因此不服，在美國法院針對克里夫蘭-克里夫公司執行長龔薩福，與美國聯合鋼鐵工會（USW）主席麥卡爾（DavidMcCall），提起民事訴訟。
日鐵提到上述民事訴訟時表示，「由於（日鐵與美鋼）的夥伴關係已經建立，依據相關方面的合意條件，使訴訟告終」。日鐵也指出，並非透過相關方面的對價金錢收受，結束訴訟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言