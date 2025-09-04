日本製鐵撤告 收購美鋼相關訴訟全數告終

日本鋼鐵大廠日本製鐵公司今天宣布，已經撤銷針對美國聯合鋼鐵工會主席與美國另一間鋼鐵廠，同時也是競爭對手的克里夫蘭-克里夫公司（Cleveland-Cliffs Inc.）的民事訴訟。

「日本經濟新聞」報導，日鐵（Nippon Steel）鑒於已經收購美國鋼鐵公司（US Steel），今年7月已撤回針對美國前總統拜登（Joe Biden）與美國政府所提起的行政訴訟。

這也代表日鐵收購美鋼時提起的相關訴訟，全部劃下句點。

今年1月，美國時任總統拜登以國安風險為由，下令阻擋日鐵收購美鋼。當時，日鐵與美鋼因此不服，在美國法院針對克里夫蘭-克里夫公司執行長龔薩福，與美國聯合鋼鐵工會（USW）主席麥卡爾（DavidMcCall），提起民事訴訟。

日鐵提到上述民事訴訟時表示，「由於（日鐵與美鋼）的夥伴關係已經建立，依據相關方面的合意條件，使訴訟告終」。日鐵也指出，並非透過相關方面的對價金錢收受，結束訴訟。