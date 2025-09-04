快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

日本製鐵撤告 收購美鋼相關訴訟全數告終

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本鋼鐵大廠日本製鐵公司今天宣布，已經撤銷針對美國聯合鋼鐵工會主席與美國另一間鋼鐵廠，同時也是競爭對手的克里夫蘭-克里夫公司（Cleveland-Cliffs Inc.）的民事訴訟。

日本經濟新聞」報導，日鐵（Nippon Steel）鑒於已經收購美國鋼鐵公司（US Steel），今年7月已撤回針對美國前總統拜登（Joe Biden）與美國政府所提起的行政訴訟。

這也代表日鐵收購美鋼時提起的相關訴訟，全部劃下句點。

今年1月，美國時任總統拜登以國安風險為由，下令阻擋日鐵收購美鋼。當時，日鐵與美鋼因此不服，在美國法院針對克里夫蘭-克里夫公司執行長龔薩福，與美國聯合鋼鐵工會（USW）主席麥卡爾（DavidMcCall），提起民事訴訟。

日鐵提到上述民事訴訟時表示，「由於（日鐵與美鋼）的夥伴關係已經建立，依據相關方面的合意條件，使訴訟告終」。日鐵也指出，並非透過相關方面的對價金錢收受，結束訴訟。

美國 美鋼 日本經濟

延伸閱讀

川普真的有看九三閱兵！美防長：川普指示美軍恢復對中俄威懾力

川普宣布 美國太空司令部遷往阿拉巴馬州

網上瘋傳死訊 川普：兩天沒出現就被說出問題

「快速遣返」無證客 聯邦法官裁定違憲 打擊川普大規模驅逐計畫

相關新聞

高盛喊金價可能飆上5,000美元 情境是Fed發生這一狀況

高盛集團表示，如果聯準會（Fed）的信譽受損，而且投資人只要將一小部分資金從美債轉向黃金，金價就可能飆升至每英兩近5,0...

日本馬達大廠尼得科股價重摔22% 高層涉及會計問題引發賣壓

日本馬達大廠尼得科（Nidec，原名日本電產）股價今天盤中一度重挫22%，是該公司歷來最大跌幅，原因是該公司發現高層主管...

日本製鐵撤告 收購美鋼相關訴訟全數告終

日本鋼鐵大廠日本製鐵公司今天宣布，已經撤銷針對美國聯合鋼鐵工會主席與美國另一間鋼鐵廠，同時也是競爭對手的克里夫蘭-克里夫...

Google與Shein濫用Cookie！法國開出破紀錄罰款

法國資訊保護監管機構今天對搜尋巨擘Google與快時尚電商平台Shein祭出重罰，原因是兩家公司未能遵守有關網路Cook...

正式上路？特斯拉宣布Robotaxi App將開放大眾下載

特斯拉（Tesla）表示，旗下無人計程車應用程式（robotaxi app）已向一般大眾開放，似預告這項服務不久將不僅限...

高盛估布蘭特油價明年下探50美元出頭 供應過剩加劇

高盛集團表示，由於全球石油供應過剩，全球原油基準布蘭特原油價格明年將跌至每桶50美元出頭的水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。