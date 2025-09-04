正式上路？特斯拉宣布Robotaxi App將開放大眾下載
特斯拉（Tesla）表示，旗下無人計程車應用程式（robotaxi app）已向一般大眾開放，似預告這項服務不久將不僅限於德州奧斯汀特定用戶。
特斯拉在社群平台X上的「Tesla Robotaxi」帳號周三深夜發文宣布，這款共乘 App「現在全面開放」。在此之前，服務僅限於投資人和社群意見領袖。
Robotaxi app now available to all— Tesla Robotaxi (@robotaxi) September 4, 2025
Download to join waitlist – expanding access soon pic.twitter.com/gYsB3ZkbZB
貼文還附上蘋果 App Store的下載連結，還說用戶可下載並加入候補名單。特斯拉執行長馬斯克先前已預告，robotaxi app將在9月對大眾開放。
投資人正密切關注特斯拉擴大無人計程車服務的進展。特斯拉6月在奧斯汀率先推出這項服務，僅提供給少數用戶，當時使用約10至20輛Model Y。此後，特斯拉也在舊金山灣區以相同名稱推出非自駕的共乘服務。
目前還不清楚用戶是否能同時在奧斯汀和灣區使用，但App的服務條款中，列有針對加州用戶的特定規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言