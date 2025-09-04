高盛估布蘭特油價明年下探50美元出頭 供應過剩加劇
高盛集團表示，由於全球石油供應過剩，全球原油基準布蘭特原油價格明年將跌至每桶50美元出頭的水準。
包括達特（Samantha Dart）在內的高盛分析師在報告中表示：「我們將見到目前石油市場供應過剩的情況加劇。」
分析師們表示：「我們預期，除美國以外的非石油輸出國組織（OPEC）國家石油供應強勁成長，將帶動全球市場在2026年出現每日180萬桶供應過剩情況，最終使布蘭特油價承受壓力，在2026年底前跌至每桶50美元出頭的低位。
不過他們也認為，儘管如此，由於OPEC+的閒置產能正在減少，石油市場如果出現供應受擾的情況，會更容易出現價格飆漲的情況。
布蘭特原油11月期貨今天盤中下跌約0.5%，報每桶67.27美元；美國西德州中級原油（WTI）10月期貨盤中跌0.56%至每桶63.61美元。
路透稍早在3日報導，兩位知情人士表示，八個OPEC+成員國將在周日會議上考慮進一步提高石油產量，該聯盟正尋求重新奪回市占。
