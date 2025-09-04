Fed官員同聲示警 勞動市場惡化將成降息主因

多位聯準會（Fed）官員周三表示，勞動市場疑慮還在，仍是他們認為未來需要降息的主要理由。

Fed理事沃勒接受CNBC訪問時重申，他主張降息已有一段時間，並在7月底Fed按兵不動的會議上投下反對票。他說：「我已明確表達，我認為下次會議就該降息。你要比勞動市場轉壞之前搶先一步，因為通常勞動市場一旦惡化，就會惡化得很快。」

他也強調，本月16日至17日的聯邦公開市場委員會（FOMC）開會若決議降息，並不代表貨幣政策就此邁入預定的寬鬆周期，後續仍將依數據決定。但他說：「我會認為在未來三到六個月內，我們可能會看到多次降息。」

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（無表決權）也重申他的看法，認為降息是選項，但未表明時點。他在一篇文章中論道：「我判斷目前政策立場仍略偏緊縮。」他並說：「雖然物價穩定仍是首要關切，但勞動市場已放緩到某種程度，今年內適度放鬆政策──或許每次25個基點──是合適的。」

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（無表決權）則在自己家鄉演說中表示，中性利率約在3%附近，「這意味著未來幾年利率還有一些溫和調降的空間。」但他未明言應該何時降息，理由是貿易政策的不確定性仍高。

投資人已普遍認為，Fed本月幾乎篤定將目前的4.25%至4.5%下降息1碼（25個基點）。

市場有此把握，在於Fed主席鮑爾上月底在懷俄明州傑克森洞的央行年會已表示，「在政策已處於緊縮區間的情況下，基準情境和風險平衡的變化，可能需要我們調整政策立場」。

不少Fed官員和民間經濟學家擔心，通膨已經過高，且可能因美國總統川普大幅調高進口關稅而進一步升高。卡斯哈里指出，正因為這些因素，「我們在Fed政策上正陷入一個棘手局面」。

Fed周三發布的褐皮書調查也顯示，全美各地普遍出現和關稅有關的漲價現象。

褐皮書報告指出：「雖然有些企業表示已將全部成本上漲轉嫁給客戶，但幾乎所有地區都有企業表示在調漲價格上仍有所顧慮，理由不外乎消費者對價格敏感、缺乏定價能力，也擔心流失生意。」

聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）（有表決權）周三在彼得森國際經濟研究所說：「隨著部分充分就業相關數據出現惡化，我對勞動市場下行風險的評估略微調高。同時，我對通膨長期高於目標的風險評估略為下修，部分原因是關稅對通膨的傳導效應目前仍相當有限。」

不過，穆薩林並未對利率前景透露太多線索，只說在目前的經濟表現下，貨幣政策處於適當位置。他也表示，他預期就業市場會出現溫和惡化，通膨壓力將因關稅而短暫推升，但到2026年下半年將回落至2%。

穆薩林在這方向和沃勒看法一致，都認為關稅屬暫時性因素，會逐步傳導至經濟，之後物價壓力可望回落到目標水準。