新加坡港口國際樞紐地位續升 37次蟬聯亞洲第一
新加坡港口在2025年「亞洲貨運暨供應鏈大獎」頒獎活動上，第4次獲頒「全球最佳海港獎」，以及第37次奪得「亞洲最佳海港獎」。
由物流刊物「亞洲貨運新聞」（Asia Cargo News）主辦的「亞洲貨運暨供應鏈大獎」（AFLAS）目的為表揚在服務、創新與可靠度層面有卓越表現的物流與供應鏈企業。獲獎者由超過1萬5000名讀者提名和投票選出。
聯合早報、海峽時報（The Straits Times）今天報導，新加坡海事與港務管理局發布新聞資料指出，新加坡港口在2025年「亞洲貨運暨供應鏈大獎」頒獎活動上，第4次獲頒「全球最佳海港獎」，以及第37次奪得「亞洲最佳海港獎」。
海事局局長洪偉強表示，這些獎項展現業界利益相關者、國際夥伴、科技研究人員和工會的共同努力，將繼續致力於發展新加坡為全球樞紐港和國際海事中心，新加坡會努力保持作為船運首選停靠港的地位。
全球航空與海事論壇（Global Aviation and MaritimeSymposium）日前在新加坡舉行，眾多業界領袖與會，聚焦政策、國際合作與制度設計等議題討論。國際民航組織（ICAO）秘書長薩拉薩爾（Juan CarlosSalazar）、國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）等人出席。
新加坡交通部代理部長蕭振祥當時表示，新加坡這樣的小島國，與世界的連結是生存之本，如今新加坡已是全球主要航空與海運樞紐，航空航線連接約170個城市，海運通達逾600個港口。
蕭振祥表示，正因新加坡的連結性，得以第一線觀察並體會全球趨勢如何影響航空與海事領域，但當前的地緣政治與經濟環境日益不穩定，關稅、制裁及地區衝突改變了航空與航運路徑，企業與消費者正面臨成本上升與不確定性加劇。
