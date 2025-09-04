快訊

中央社／ 新加坡4日專電
新加坡港貨櫃碼頭。 路透
新加坡港口在2025年「亞洲貨運暨供應鏈大獎」頒獎活動上，第4次獲頒「全球最佳海港獎」，以及第37次奪得「亞洲最佳海港獎」。

物流刊物「亞洲貨運新聞」（Asia Cargo News）主辦的「亞洲貨運暨供應鏈大獎」（AFLAS）目的為表揚在服務、創新與可靠度層面有卓越表現的物流與供應鏈企業。獲獎者由超過1萬5000名讀者提名和投票選出。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）今天報導，新加坡海事與港務管理局發布新聞資料指出，新加坡港口在2025年「亞洲貨運暨供應鏈大獎」頒獎活動上，第4次獲頒「全球最佳海港獎」，以及第37次奪得「亞洲最佳海港獎」。

海事局局長洪偉強表示，這些獎項展現業界利益相關者、國際夥伴、科技研究人員和工會的共同努力，將繼續致力於發展新加坡為全球樞紐港和國際海事中心，新加坡會努力保持作為船運首選停靠港的地位。

全球航空與海事論壇（Global Aviation and MaritimeSymposium）日前在新加坡舉行，眾多業界領袖與會，聚焦政策、國際合作與制度設計等議題討論。國際民航組織（ICAO）秘書長薩拉薩爾（Juan CarlosSalazar）、國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）等人出席。

新加坡交通部代理部長蕭振祥當時表示，新加坡這樣的小島國，與世界的連結是生存之本，如今新加坡已是全球主要航空與海運樞紐，航空航線連接約170個城市，海運通達逾600個港口。

蕭振祥表示，正因新加坡的連結性，得以第一線觀察並體會全球趨勢如何影響航空與海事領域，但當前的地緣政治與經濟環境日益不穩定，關稅、制裁及地區衝突改變了航空與航運路徑，企業與消費者正面臨成本上升與不確定性加劇。

相關新聞

Google與Shein濫用Cookie！法國開出破紀錄罰款

法國資訊保護監管機構今天對搜尋巨擘Google與快時尚電商平台Shein祭出重罰，原因是兩家公司未能遵守有關網路Cook...

正式上路？特斯拉宣布Robotaxi App將開放大眾下載

特斯拉（Tesla）表示，旗下無人計程車應用程式（robotaxi app）已向一般大眾開放，似預告這項服務不久將不僅限...

高盛估布蘭特油價明年下探50美元出頭 供應過剩加劇

高盛集團表示，由於全球石油供應過剩，全球原油基準布蘭特原油價格明年將跌至每桶50美元出頭的水準。

Fed官員同聲示警 勞動市場惡化將成降息主因

多位聯準會（Fed）官員周三表示，勞動市場疑慮還在，仍是他們認為未來需要降息的主要理由。

新加坡港口國際樞紐地位續升 37次蟬聯亞洲第一

新加坡港口在2025年「亞洲貨運暨供應鏈大獎」頒獎活動上，第4次獲頒「全球最佳海港獎」，以及第37次奪得「亞洲最佳海港獎...

美集體訴訟Google違反隱私 陪審團判賠逾130億

美國聯邦陪審團今天裁定，谷歌公司（Google）必須支付4.25億美元（約新台幣131.7億元）賠償金，理由是Googl...

