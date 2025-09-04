快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

美集體訴訟Google違反隱私 陪審團判賠逾130億

中央社／ 舊金山3日綜合外電報導
美國聯邦陪審團今天裁定Google天價賠償金，理由是Google在近億個用戶已關閉追蹤功能後，仍持續蒐集資料，侵犯用戶隱私。路透
美國聯邦陪審團今天裁定Google天價賠償金，理由是Google在近億個用戶已關閉追蹤功能後，仍持續蒐集資料，侵犯用戶隱私。路透

美國聯邦陪審團今天裁定，谷歌公司（Google）必須支付4.25億美元（約新台幣131.7億元）賠償金，理由是Google在近億個用戶已關閉追蹤功能後，仍持續蒐集資料，侵犯用戶隱私。

綜合路透社與法新社報導，舊金山聯邦法院在審理此案後作出上述裁定，針對Google過去8年間，進入用戶的行動裝置，蒐集、保存並使用其資料，違反其「網路及應用程式活動」（Web & App Activity ）設定的隱私承諾。

原告用戶原本尋求逾310億美元的損害賠償。而陪審團認定，在原告所提的3項隱私權侵害指控中，Google對其中兩項負有責任；但陪審團同時認為，Google並未出於惡意行為，因此不須支付懲罰性賠償金。

Google發言人證實這項裁決，並否認公司有任何不當行為。

這起集體訴訟於2020年7月提出，指控Google即便是用戶關閉追蹤設定後，仍透過Uber、Venmo及Meta旗下Instagram等應用程式，持續蒐集用戶的資料。

美國聯邦地區法官希柏格（Richard Seeborg）認定此案符合集體訴訟條件，其中涵蓋約9800萬個Google用戶與1億7400萬台裝置。

美國 隱私權 應用程式

延伸閱讀

美反托辣斯案救濟措施裁決 Google不必賣Chrome事業

Google旗下TPU事業 值9,000億美元

嘉義救生員手機拍少年性影像…刪除沒效竟備份上雲端 遭跨國查獲判刑

新北白雲國小飛行學院課程揚名 獲Google Reference School國際認證

相關新聞

美集體訴訟Google違反隱私 陪審團判賠逾130億

美國聯邦陪審團今天裁定，谷歌公司（Google）必須支付4.25億美元（約新台幣131.7億元）賠償金，理由是Googl...

川普次子艾瑞克暴賺5.48億美元！旗下加密公司上市一度飆漲110%

美國總統川普的次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）資助的比特幣新創公司股票在上市首日一度大漲110%，收盤漲幅收斂至...

慧與可望擺脫利潤壓力 併購Juniper發揮綜效 盤後股價先跌後漲

慧與（HPE）本季業績展望差強人意，不過執行長奈利（Antonio Neri）表示，慧與預料在邁入人工智慧（AI）驅動的...

聯準會褐皮書：近期經濟活動與就業持平 通膨溫和

美國央行聯邦準備理事會今天指出，近幾週經濟活動與就業大致持平或無明顯變化，物價呈現溫和或小幅上升。在聯準會考慮本月是否降...

彭博：蘋果將推AI搜尋工具 明年上線Siri大改版

蘋果公司（Apple）計劃明年推出自家人工智慧（AI）驅動的網路搜尋工具，和OpenAI和Perplexity AI展開...

金價續創新高 油價重挫逾2% 傳OPEC+將再度討論增產

國際油價周三（3日）重挫逾2%， 石油輸出國組織與盟國（OPEC+）周末將召開會議，有報導指該聯盟預期將考慮在10月再次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。