美集體訴訟Google違反隱私 陪審團判賠逾130億
美國聯邦陪審團今天裁定，谷歌公司（Google）必須支付4.25億美元（約新台幣131.7億元）賠償金，理由是Google在近億個用戶已關閉追蹤功能後，仍持續蒐集資料，侵犯用戶隱私。
綜合路透社與法新社報導，舊金山聯邦法院在審理此案後作出上述裁定，針對Google過去8年間，進入用戶的行動裝置，蒐集、保存並使用其資料，違反其「網路及應用程式活動」（Web & App Activity ）設定的隱私承諾。
原告用戶原本尋求逾310億美元的損害賠償。而陪審團認定，在原告所提的3項隱私權侵害指控中，Google對其中兩項負有責任；但陪審團同時認為，Google並未出於惡意行為，因此不須支付懲罰性賠償金。
Google發言人證實這項裁決，並否認公司有任何不當行為。
這起集體訴訟於2020年7月提出，指控Google即便是用戶關閉追蹤設定後，仍透過Uber、Venmo及Meta旗下Instagram等應用程式，持續蒐集用戶的資料。
美國聯邦地區法官希柏格（Richard Seeborg）認定此案符合集體訴訟條件，其中涵蓋約9800萬個Google用戶與1億7400萬台裝置。
