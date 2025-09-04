川普次子艾瑞克暴賺5.48億美元！旗下加密公司上市一度飆漲110%

美國總統川普的次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）資助的比特幣新創公司股票在上市首日一度大漲110%，收盤漲幅收斂至16%，但艾瑞克的持股價值仍暴增至5.48億美元。這是美國第一家庭靠數位資產產業海賺的最新例子。

艾瑞克共同創立、聚焦於比特幣挖礦與積累的American Bitcoin公司，在與納斯達克上市公司Gryphon Digital Mining完成全股票合併後，3日開始在納斯達克證交所交易，股價收漲16.52%，報每股8.04美元。根據英國金融時報報導，這一漲幅將該公司市值推升至約77億美元。艾瑞克與哥哥、即川普的長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）都是主要股東，彭博報導，艾瑞克持股比率約7.5%。

艾瑞克曾表示，他希望能打造「地表上最偉大的比特幣公司」。American Bitcoin透露，正在紐約、阿爾伯塔和德州利用另一家加密公司Hut 8 Corp所提供的礦機挖礦並持續積累比特幣，這加入了全球超過100家以「囤幣」為策略的公司行列。這策略由軟體公司Strategy開創，該公司因持有價值710億美元的比特幣，公司市值膨脹至約1,100億美元。

川普家族財富超過64億美元，American Bitcoin更進一步擴大該家族旗下龐大的加密帝國。今年5月，由川普家族控制的川普媒體與科技集團（TMTG） 籌募到25億美元用於購買比特幣，其他加密事業還包括加密收藏品NFT、兩種迷因幣以及「Truth Social 比特幣 ETF」。

8月，川普家族另一個加密事業「世界自由金融」（World Liberty Financial）表示，將透過一家上市公司購買15億美元的自家代幣WLFI。WLFI代幣周一開始公開交易。根據財務揭露，川普截至去年底持有1,575個 WLFI代幣，依周三交易價格計算，價值約33億美元。

雖然彭博億萬富豪指數沒有單獨列出艾瑞克的財富，但他在American Bitcoin的持股價值，已超過川普名下13座高爾夫球場與渡假村資產的總和。