慧與可望擺脫利潤壓力 併購Juniper發揮綜效 盤後股價先跌後漲
慧與（HPE）本季業績展望差強人意，不過執行長奈利（Antonio Neri）表示，慧與預料在邁入人工智慧（AI）驅動的新需求時代之下，能擺脫利潤減少的困境。
慧與伺服器部門上季營業利益率降至6.4%，低於去年同期的10.8%。奈利預料本季結束時可回升至約10%。
奈利也看好慧與近日完成的瞻博網路（Juniper Networks）收購案，認為慧與將藉此一舉躍居在網路產業的地位。他這番談話安撫了投資人疑慮，盤後股價先跌後漲。
奈里在法說會上說：「我對慧與下一階段感到雀躍。完成Juniper收購案後，讓我們在網路領域具備致勝的條件，特別是在AI、雲端和網路正融合的新IT和商業轉型時代。」
慧與盤後股價交易上漲1.5%，截至周三收盤，今年來上漲6.9%，收在22.82美元。
儘管截至7月31日一季部分利潤縮水，慧與的營收和獲利仍優於預期，其中營收成長18%至91.4億美元，不計特定項目每股獲利44美分，分析師原先預估營收為86.5億美元、每股獲利43美分。
慧與預估10月止一季每股獲利將落在56至60美分之間（不含特別項目），分析師原估是59美分；慧與也預估營收在97億至101億美元之間，市場則預估落在此區間上端。
慧與的競爭對手戴爾（Dell）上周公布財報令人失望，並表示AI伺服器的利潤率低於華爾街預期，導致股價重挫。
慧與和戴爾都因市場對伺服器電腦的需求而受惠，這些設備可支撐大量AI軟體和服務的運算。不過，採用的輝達（NVIDIA）晶片價格不菲，使伺服器獲利受限。
奈利表示，可喜的是，貿易動盪的影響正在減輕。他說，關稅今年預料將使調整後每股獲利減少4美分，低於先前預估的7美分。
慧與上季完成對Juniper的收購，預計未來三年透過整合營運，至少能節省6億美元成本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言