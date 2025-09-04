聯準會褐皮書：近期經濟活動與就業持平 通膨溫和

美國央行聯邦準備理事會今天指出，近幾週經濟活動與就業大致持平或無明顯變化，物價呈現溫和或小幅上升。在聯準會考慮本月是否降息之際，這份報告凸顯關稅及其他政府政策對家庭與企業的影響。

路透社報導，根據聯準會（Fed）「褐皮書」（Beige Book）報告，「聯絡人經常提到經濟不確定性與關稅是負面因素…整體而言，聯準會各行政區的情緒參差不齊。大多數企業表達樂觀程度幾乎沒有變化，或對未來走向有不同的期待。」

即便在經濟活動擴張地區，企業也對可能的逆轉感到憂慮。

達拉斯聯邦準備銀行表示，「前景有所改善，但對於貿易政策變動、高利率及更嚴格的移民政策仍廣泛存有憂慮」，並表示約20%企業預期未來6個月對其商品服務的需求將會下降。

費城聯邦準備銀行則指出，「對於部分入門職位與若干勞工而言，薪資增幅已不再能跟上物價上漲，特別是在企業因應關稅調整人力與價格的情況下。」費城聯準銀行也回報經濟活動小幅成長。

聯準會今年以來將短期利率維持在4.25%至4.50%區間，但外界普遍預期在9月16至17日的會議將調降利率一碼（0.25個百分點）。

自聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月表示勞動市場下行風險攀升，可能有必要調降利率後，金融市場與分析師對此看法更加確信。其他多位聯準會官員也提出類似看法。

鮑爾引用近期勞動市場疲弱的徵兆，包括政府8月初公布報告顯示，自5月以來就業成長已降至平均每月僅3.5萬人。他同時指出，川普總統的關稅措施對通膨影響僅屬暫時性。

鮑爾並強調，勞動市場的穩定性意味聯準會可以「謹慎推進」，這句話被理解為將採取漸進式降息。