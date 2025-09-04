金價續創新高 油價重挫逾2% 傳OPEC+將再度討論增產

國際油價周三（3日）重挫逾2%， 石油輸出國組織與盟國（OPEC+）周末將召開會議，有報導指該聯盟預期將考慮在10月再次提高石油產量目標；金價延續連漲走勢，並續創歷史新高，因美國降息前景增強了黃金的吸引力，且交易人士在股票和債券市場下跌後尋求避險。

油價大跌逾2%

布蘭特原油11月期貨下跌1.54美元，跌幅2.23%，結算價報每桶67.60美元；美國西德州原油（WTI）10月期貨下跌1.62美元， 跌幅2.47%，結算價報每桶63.97美元。

路透報導，兩位知情人士表示，八個OPEC+成員國將在周日會議上考慮進一步提高石油產量，該聯盟正尋求重新奪回市占。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示，OPEC+會議召開前，增產的可能性有所增加。交易人士先前預期該聯盟將維持目前的立場。

再次增產將意味著OPEC+開始解除第二層減產計畫，該計畫的減產幅度約為每日165萬桶，占世界需求量的1.6%，解除時間比原定計劃提前了一年多。市場預期OPEC+的增產行動預期將在第4季導致油市嚴重供過於求。

該聯盟此前已同意將4月至9月的產量目標提高每日約220萬桶，此外還將阿聯的產量配額提高每日30萬桶。

疲軟的經濟數據也給油價帶來壓力。美國勞工部周三公布的數據顯示，7月衡量勞動力市場需求的職位空缺降幅超過預期，降至718.1萬個。路透調查的經濟學家先前預期為737.8萬個。

金價延續漲勢 再創新高

現貨金價3日收盤上漲0.74%，至每英兩3,559.42美元，盤中觸及3,578.51美元的歷史新高。

美國黃金期貨上漲1.2%，報3,635.50美元，盤中一度漲至3640.10美元的新高價。

隨著美國就業數據疲軟，市場押注聯準會降息機率大增。City Index和FOREX.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示，在數據公布之前，金價就已處於創紀錄水準，數據趨軟幫助提振金價，下一個上行目標價位是每英兩3,600美元。

另一方面，投資人持續擔心聯準會的獨立性遭美國總統川普干擾。Heraeus Metals交易員表示：「人們對聯準會獨立性的擔憂日益加劇，進一步削弱了人們對美元計價資產的信任，並促使投資者轉向黃金。」

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「金價仍有上漲空間，短期至中期目標位約為3,600 美元至3,800美元，而突破形態暗示，到明年第1季末，金價可能達到4,000美元。」

現貨銀在黃金漲勢的帶動下上漲 1.1%，至每英兩41.34美元，為2011年9月以來最高水準。

白金上漲2.2%，至每英兩1,434.17美元，鈀金漲 1.8%，至每英兩1,155.05 美元。