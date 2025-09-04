快訊

美要阻擋船舶碳排收費 威脅對支持國祭關稅、限制簽證

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國傳出要求其他國家拒絕聯合國國際海事組織提出的一項削減航運燃料排放的協議，否然將面臨關稅、簽證限制和港口收費。歐新社
美國傳出要求其他國家拒絕聯合國國際海事組織提出的一項削減航運燃料排放的協議，否然將面臨關稅、簽證限制和港口收費。歐新社

為因應一項針對船舶二氧化碳排放收費以對抗氣候變遷的國際提案，美國正考慮祭出關稅回應。

根據路透引述四名未具名的美國和歐洲官員報導，美國已要求其他國家拒絕聯合國國際海事組織（IMO）提出的一項削減航運燃料排放的協議，不要採納所謂的「淨零框架」，否然將面臨關稅、簽證限制和港口收費。

荷蘭基礎設施與水資源管理部發言人透露，荷蘭政府收到了美國代表的口頭警告。

國務院一名發言人透過電郵表示：「我們正積極研擬並準備在該提安通過時採取因應措施，包括關稅、簽證限制和／或港口收費。我們將全力保護美國人民與其經濟利益。」

根據8月聲明，美國先前已批評過這項提案框架，並將其稱為「全球碳稅」。碳排放規則須先通過國際海事組織預計10月舉行的表決，這可能是個重大障礙。

