美要阻擋船舶碳排收費 威脅對支持國祭關稅、限制簽證

為因應一項針對船舶二氧化碳排放收費以對抗氣候變遷的國際提案，美國正考慮祭出關稅回應。

根據路透引述四名未具名的美國和歐洲官員報導，美國已要求其他國家拒絕聯合國國際海事組織（IMO）提出的一項削減航運燃料排放的協議，不要採納所謂的「淨零框架」，否然將面臨關稅、簽證限制和港口收費。

荷蘭基礎設施與水資源管理部發言人透露，荷蘭政府收到了美國代表的口頭警告。

國務院一名發言人透過電郵表示：「我們正積極研擬並準備在該提安通過時採取因應措施，包括關稅、簽證限制和／或港口收費。我們將全力保護美國人民與其經濟利益。」

根據8月聲明，美國先前已批評過這項提案框架，並將其稱為「全球碳稅」。碳排放規則須先通過國際海事組織預計10月舉行的表決，這可能是個重大障礙。