台灣奧丁丁集團尋求在那斯達克直接上市 已申請股票代碼

旗下營運奧丁丁集團的區塊鏈科技公司歐簿客（OBOOK Holdings）表示，正在尋求在納斯達克掛牌上市，目前部分股東準備轉售其持股。

根據彭博資訊等外媒報導，OBOOK表示，公司已經申請以 「OWLS」 為股票代碼掛牌上市，但未透露開始售股的日期。該公司已登記讓股東可在可能直接上市中出售持股，但沒有透露明確要釋出的股份數量。

所謂「直接上市」是指企業跳過傳統的首次公開發行股票（IPO）承銷商和路演環節，將現有股份直接在證券交易所公開交易的方式。

創立於2010年的OBOOK以奧丁丁集團品牌運作，正積極推動國際擴張。該公司表示，目前提供電子商務、旅宿訂房及支付解決方案，並正拓展至多個市場，包括美國、日本、新加坡，以及南美洲與歐盟等地；2023年推出奧丁丁支付（OwlPay），讓旅宿業者及其他商家能使用穩定幣或法定貨幣付款給全球供應商。

OBOOK表示，於4月至8月間，公司在私募中向投資人賣出約150萬股的A類普通股，每股價格為10美元。

在截至2023年底的年度，OBOOK表示公司營收為640萬美元，淨損670萬美元；截至2024年底止的年度營收為750萬美元，淨損則擴大至1,020萬美元。