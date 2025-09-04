快訊

台積電ADR漲1.3% 終結連三跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（3日）上漲1.3%，收在231.39美元，終結連續三天頹勢，較台北交易溢價22.5%。

Alphabet和蘋果（Apple）大漲的推動下，那斯達克綜合指數周三大漲1%，標普500指數也收高。美國法官否決分拆Alphabet，就業數據提振債市，華爾街繼續大舉押注聯準會（Fed）9月降息。

道瓊工業指數下跌24.58點，跌幅0.05%，報45,271.23點；標普500指數上漲32.72點，漲幅0.5%，報6,448.26點；那斯達克綜合指數大漲218.10點，漲幅1%，報21,497.73點。

費城半導體指數跌0.2%，輝達（NVIDIA）再跌0.1%。

台灣加權股價指數周二下跌54.94點收在24,016.78點。台積電（2330）跌0.4%收在1,160.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 158.61 +0.49 157.00 1.02

中華電 CHT 133.39 -0.18 134.00 -0.47

台積電 TSM 1,421.10 +1.31 1,160.00 22.51

聯電 UMC 40.84 +0.45 40.90 -0.14

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 標普 台積電

