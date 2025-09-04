Alphabet大漲9%帶動那指勁揚 市場幾乎完全消化Fed本月降息預期

Alphabet和蘋果（Apple）大漲的推動下，那斯達克綜合指數周三大漲1%，標普500指數也收高。美國法官否決分拆Alphabet，就業數據提振債市，華爾街繼續大舉押注聯準會（Fed）9月降息。

道瓊工業指數下跌24.58點，跌幅0.05%，報45,271.23點；標普500指數上漲32.72點，漲幅0.5%，報6,448.26點；那斯達克綜合指數大漲218.10點，漲幅1%，報21,497.73點。

費城半導體指數跌0.2%，輝達（NVIDIA）再跌0.1%，台積電ADR漲1.3%，Google免於嚴厲的反壟斷處分後，母公司Alphabet大漲9.1%。美國法官允許Google保留Chrome瀏覽器和蘋果的合作關係。蘋果上漲3.8%。谷歌獲准繼續向蘋果等合作夥伴支付費用，以使用其搜索引擎。

美國就業報告發布在即，而美國職缺數降至十個月低點，交易者幾乎完全消化了聯儲會本月降息的預期，並預計2025年至少會降息兩次。職缺下滑，表明企業在招聘更趨謹慎和挑剔，因為他們正試圖評估關稅對經濟的影響。

與此同時，聯準會（Fed）多位官員表示，勞動市場的疑慮仍是他們支持降息的主要理由。Fed理事沃勒表示，他認為聯儲應在下次會議上降息。亞特蘭大聯儲總裁波斯提克也重申了他支持降息的立場，但未說明具體時間。

儘管9月歷來是美股表現較弱的月份，但Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，由於市場普遍預期Fed將降息，本月的市場表現可能不會像往年那樣艱難。

美國石油生產商股價大跌，拖累了標普500指數，市場猜測，在本周末的會議上，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）可能決定提高產量，加劇全球燃料供應過剩的局面。

連鎖百貨公司梅西百貨(Macy's)調高全年度業績展望，股價一口氣飆漲21%。不過，梅西百貨預料，由於下半年的關稅和其他經濟壓力，消費者將更趨保守。