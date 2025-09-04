快訊

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

Alphabet大漲9%帶動那指勁揚 市場幾乎完全消化Fed本月降息預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場人士認為，由於市場普遍預期Fed將降息，本月的市場表現可能不會像往年那樣艱難。路透
市場人士認為，由於市場普遍預期Fed將降息，本月的市場表現可能不會像往年那樣艱難。路透

Alphabet和蘋果（Apple）大漲的推動下，那斯達克綜合指數周三大漲1%，標普500指數也收高。美國法官否決分拆Alphabet，就業數據提振債市，華爾街繼續大舉押注聯準會（Fed）9月降息。

道瓊工業指數下跌24.58點，跌幅0.05%，報45,271.23點；標普500指數上漲32.72點，漲幅0.5%，報6,448.26點；那斯達克綜合指數大漲218.10點，漲幅1%，報21,497.73點。

費城半導體指數跌0.2%，輝達（NVIDIA）再跌0.1%，台積電ADR漲1.3%，Google免於嚴厲的反壟斷處分後，母公司Alphabet大漲9.1%。美國法官允許Google保留Chrome瀏覽器和蘋果的合作關係。蘋果上漲3.8%。谷歌獲准繼續向蘋果等合作夥伴支付費用，以使用其搜索引擎。

美國就業報告發布在即，而美國職缺數降至十個月低點，交易者幾乎完全消化了聯儲會本月降息的預期，並預計2025年至少會降息兩次。職缺下滑，表明企業在招聘更趨謹慎和挑剔，因為他們正試圖評估關稅對經濟的影響。

與此同時，聯準會（Fed）多位官員表示，勞動市場的疑慮仍是他們支持降息的主要理由。Fed理事沃勒表示，他認為聯儲應在下次會議上降息。亞特蘭大聯儲總裁波斯提克也重申了他支持降息的立場，但未說明具體時間。

儘管9月歷來是美股表現較弱的月份，但Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，由於市場普遍預期Fed將降息，本月的市場表現可能不會像往年那樣艱難。

美國石油生產商股價大跌，拖累了標普500指數，市場猜測，在本周末的會議上，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）可能決定提高產量，加劇全球燃料供應過剩的局面。

連鎖百貨公司梅西百貨(Macy's)調高全年度業績展望，股價一口氣飆漲21%。不過，梅西百貨預料，由於下半年的關稅和其他經濟壓力，消費者將更趨保守。

指數 Alphabet

延伸閱讀

泰國政盪 可望催動降息

主動聯博投等入息 吸睛

美財長面談Fed主席人選

期貨商論壇／匯率期 避險利器

相關新聞

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

雖然美國關稅讓消費者擔心蘋果預定9月發表的iPhone新機（暫稱iPhone 17）將大幅漲價，但摩根大通（小摩）分析師...

免賣Chrome！ Alphabet躲過分拆命運 股價勁揚逾9%

谷歌（Google）母公司Alphabet股價今天大漲9.14%，主因投資人認為美國法院對Google反壟斷案做出的裁決...

科技股提振 史指那指收高、道瓊下跌24點

受科技股提振，史坦普500指數上漲。聯邦法院就Alphabet反壟斷案作出裁決，引發人們對科技巨頭能夠抵禦監管威脅的樂觀...

泰國政盪 可望催動降息

泰國總理貝東塔上周遭免職後，國內各大政黨爭奪總理大位，加深泰國政治危機，但兩大出路隱約若現，政治危機也可能促使央行降息。...

「穿著Prada的惡魔」 美國版Vogue主編交棒了

「穿著Prada的惡魔」原型人物安娜・溫圖3日宣布，美國版「Vogue」雜誌總編輯一職交棒給瑪勒（Chloe Malle...

歐、日、印度8月景氣好轉

最新數據顯示，歐元區、日本和印度8月景氣好轉，但各自都有隱憂，歐元區服務業增長放緩抵銷了製造業情勢的好轉，日本為製造業景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。