免賣Chrome！ Alphabet躲過分拆命運 股價勁揚逾9%

谷歌（Google）母公司Alphabet股價今天大漲9.14%，主因投資人認為美國法院對Google反壟斷案做出的裁決對這家科技巨頭整體有利。

美國財經媒體CNBC報導，Alphabet股價今天勁揚，市值增加了2340億美元（約新台幣7兆元）。

美國司法部曾在這起始於2023年9月的反壟斷案中，訴請法院強制Google分拆部分事業體，包括網頁瀏覽器Chrome。

儘管法院去年做出歷史性判決，認為Google控制美國90%網路搜尋市場，已構成非法壟斷，不過美國聯邦地區法官梅塔（Amit Mehta）並未採納司法部提出的最嚴厲處分建議。

Google無須分拆出售Chrome瀏覽器，未來仍可付費給設備廠商或瀏覽器業者，以合作預載其產品，但不得再簽署排他性預設搜尋合約。這意味Google仍能向蘋果公司（Apple）支付數以十億計美元，以確保其作為iPhone的預設搜尋引擎。

儘管其核心搜尋業務正面臨來自Perplexity和OpenAI等新興對手激烈競爭，Google迄今仍成功應對挑戰，且廣告業務持續成長。

梅塔同時裁定，Google可以保留其Android作業系統；該系統與Chrome瀏覽器共同推動了Google主宰的網路廣告業務。

梅塔雖要求Google與競爭對手共享數據，將強化其廣告業務的競爭對手，但無須出售Chrome或Android，消除了投資人的重大疑慮，他們認為這兩者是Google整體業務的關鍵組成部分。