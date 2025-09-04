美國星巴克也導入AI 員工少跑倉庫、多與顧客交流

中央社／ 西雅圖3日綜合外電報導

美國跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）今天宣布，將於9月底前在北美逾1萬1000家直營門市全面導入一套人工智慧（AI）庫存盤點系統，以提升供應鏈效率。

路透社報導，星巴克這套庫存盤點系統讓員工得以透過手持平板掃描庫存貨架，軟體會自動辨識貨品數量，並標記存量不足的項目。

星巴克技術長勒菲佛（Deb Hall Lefevre）發表聲明指出，這套系統能加快補貨速度，並確保冷泡奶蓋、燕麥奶、焦糖醬等熱門配料持續供應。

勒菲佛在聲明中寫道，顧客每次都能享用自己想要的飲品，而夥伴們也能花較少時間在倉庫，多花時間在吧台調製飲品與顧客交流。

勒菲佛指出，這項科技已在數千家門市實施，使得盤點頻率提升8倍。

