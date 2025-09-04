聽新聞
美財長面談Fed主席人選

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知情人士透露，美國財政部長貝森特5日起將針對下一任聯準會（Fed）主席的11位人選，逐一進行面試，面談將持續到下周，將擬出一份最終推薦名單，由總統川普定奪。

美國媒體報導，貝森特可能當面或透過視訊與候選人面談，貝森特和他顧問的說法，目前共有11位Fed主席人選，包括現任Fed理事沃勒（Christopher Waller）與鮑蔓（Michelle Bowman）、國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、Fed前理事華許（Kevin Warsh）。

綜合Politico與CNBC等媒體報導，其餘可能人選包括Fed現任副主席傑佛森（Philip Jefferson）、達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）、Fed前理事林賽（Larry Lindsey）、聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）、小布希時期的經濟顧問薩默林（Marc Sumerlin）、Jefferies證券首席市場策略師澤沃斯（David Zervos），以及貝萊德全球固定收益投資長李德（Rick Rieder）。

現任Fed主席鮑爾任期將於明年5月屆滿，貝森特之前已表示，他會在9月1日的勞動節過後啟動遴選鮑爾接任人選的流程。

在這些人選中，哈塞特和華許都是川普人馬，預料將推動川普要求降息的意志，沃勒、鮑蔓及博拉德都已支持9月降息，傑佛森相當低調，甚少對貨幣政策發表看法。

美國總統川普已不滿鮑爾始終抗拒他要求降息的聲音，並且加強施壓，目前提前遴選鮑爾的接任人選，可能是要降低鮑爾的影響力。川普在前理事庫格勒意外請辭後，已提名經濟顧問大將米倫接任，這項人事任命聽證會預定4日登場，將讓外界一窺參議院共和黨人如何在支持Fed獨立性、以及對川普展示效忠之間取得平衡。

