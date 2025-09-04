美、日30年期殖利率衝高…長債跌勢「斷路器」遙不可及

全球債市賣壓3日盤中仍無止息跡象，美國30年期公債殖利率站上5%，是7月以來首見，日本30年期公債殖利率漲到史上最高，反映投資人持續憂慮各國債務節節攀升。專家認為各國長債跌勢的「斷路器」依然遙不可及。

期限較長債券是賣壓重災區，美國30年期公債殖利率3日盤中上漲3個基點至5%，英國30年期公債殖利率小漲4個基點，報5.752%，刷新1998年來高點，日本30年期公債殖利率攀上前所未見的3.285%，20年期公債殖利率漲到1999年來最高。

主權債市場全面承壓，正值許多大型經濟體面臨雙重挑戰，分別是管控沉重債務，以及試圖在不推升通膨情況下提振經濟成長。巴克萊（Barclays）新興市場總體策略主管科特查（Mitul Kotecha）說：「外界擔心現有財政政策將助長通膨，全球發行的債券可能增加但需求不足，這些憂慮幾乎形成完美風暴。」

美國聯邦上訴法院上周五裁定美國總統川普關稅大多違法，這項裁決對美國政府數千億美元潛在收入構成威脅，是市場對美國預算赤字憂慮復熾的原因。