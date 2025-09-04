國際金價衝破3,600美元

國際黃金現貨與期貨價格3日再創新高，期貨更破天荒漲破3,600美元，主因債市賣壓再起促使投資人湧向避險資產，加上市場繼續押注美國聯準會（Fed）的降息前景，背後還有黃金指數型基金（ETF）與各國央行的強力買盤支撐。

紐約黃金現貨3日盤中上漲0.5%至每英兩3,549.63美元，12月交割的紐約黃金期貨也一度漲0.7%，報每英兩3,618.60美元，都再度刷新歷史紀錄。

渣打銀行貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）指出，「黃金市場正進入季節性消費旺季，再加上對Fed 9月會議降息的預期。我們預期黃金將繼續創歷史新高」。

全球長天期債券賣壓再起，增添股市利空，同時川普政府將要求最高法院快速審理對等關稅案，也提高不確定性，促使避險需求強勁。

此外，分析師表示，黃金今年來迭創新高，主要受惠於央行的持續購買、遠離美元的多元化投資、地緣政治和貿易摩擦下的彈性避險需求，以及美元普遍疲軟。

黃金ETF資金的流入正在鞏固金價漲勢。全球最大的黃金ETF「SPDR Gold Trust GLD」上周五表示，持有黃金部位增加1.01%，達到977.68噸，為2022年8月以來最高。