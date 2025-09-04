國際金價衝破3,600美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際黃金現貨與期貨價格3日再創新高，期貨更破天荒漲破3,600美元，主因債市賣壓再起促使投資人湧向避險資產，加上市場繼續押注美國聯準會（Fed）的降息前景，背後還有黃金指數型基金（ETF）與各國央行的強力買盤支撐。

紐約黃金現貨3日盤中上漲0.5%至每英兩3,549.63美元，12月交割的紐約黃金期貨也一度漲0.7%，報每英兩3,618.60美元，都再度刷新歷史紀錄。

渣打銀行貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）指出，「黃金市場正進入季節性消費旺季，再加上對Fed 9月會議降息的預期。我們預期黃金將繼續創歷史新高」。

全球長天期債券賣壓再起，增添股市利空，同時川普政府將要求最高法院快速審理對等關稅案，也提高不確定性，促使避險需求強勁。

此外，分析師表示，黃金今年來迭創新高，主要受惠於央行的持續購買、遠離美元的多元化投資、地緣政治和貿易摩擦下的彈性避險需求，以及美元普遍疲軟。

黃金ETF資金的流入正在鞏固金價漲勢。全球最大的黃金ETF「SPDR Gold Trust GLD」上周五表示，持有黃金部位增加1.01%，達到977.68噸，為2022年8月以來最高。

ETF 期貨 美國聯準會

延伸閱讀

全民權證／元黃金 買逾90天

NBA／坦言勇士王朝不完美 湯普森：時常爭吵但我們都想贏球

金鶯意外找到王牌了！羅傑斯大復活成下半季最強投手

MLB／超級捕手！蘭利斯扛第1棒敲3響砲 寫史上首見偉業

相關新聞

Fed下任主席人選籲未來數月多次降息 不擔心關稅通膨

美國聯準會（Fed）理事、下任主席人選之一沃勒（Christopher Waller）表示，Fed本月應開始調降利率，並...

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

雖然美國關稅讓消費者擔心蘋果預定9月發表的iPhone新機（暫稱iPhone 17）將大幅漲價，但摩根大通（小摩）分析師...

泰國政盪 可望催動降息

泰國總理貝東塔上周遭免職後，國內各大政黨爭奪總理大位，加深泰國政治危機，但兩大出路隱約若現，政治危機也可能促使央行降息。...

「穿著Prada的惡魔」 美國版Vogue主編交棒了

「穿著Prada的惡魔」原型人物安娜・溫圖3日宣布，美國版「Vogue」雜誌總編輯一職交棒給瑪勒（Chloe Malle...

歐、日、印度8月景氣好轉

最新數據顯示，歐元區、日本和印度8月景氣好轉，但各自都有隱憂，歐元區服務業增長放緩抵銷了製造業情勢的好轉，日本為製造業景...

美購物旺季 消費動能看淡

顧問公司PwC的調查顯示，美國消費者今年年底購物旺季的支出可能減少逾5%，為2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，Z世代尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。