數位黃金最快明年問世 顛覆9,000億美元市場

世界黃金協會（WGC）計劃明年推出一種數位形式的黃金，若運作順利，勢將顛覆倫敦規模9,000億美元的實體黃金市場，並且為黃金的交易、結算與抵押提供全新途徑。

WGC執行長泰特（David Tait）接受英國金融時報訪問（FT）時表示，數位形式的黃金將首度允許黃金「在整個黃金生態系中，以數位方式流通並作為抵押品使用」。他指出，若黃金得以數位化，就能用來滿足追加保證金等需求，或作為抵押品，進而發揮實際效益。

泰特說，「我們正設法為黃金建立統一的數位機制，未來能像其他市場的金融商品一樣，在黃金市場中被廣泛應用」，「我的目標是，讓全球眾多資產管理機構開始用不同的角度看待黃金」。

根據WGC規畫，這項新的黃金數位單位名為「共同黃金權益」（pooled gold interests, PGIs），將允許銀行業者和投資人買賣存在獨立帳戶內的實體黃金部分所有權。這項制度將於明年第1季在倫敦展開商業試行計畫。

WGC和律師事務所Linklaters的白皮書顯示，這項架構仰賴一小群核心參與者以信託結構所共同持有的基礎黃金。WGC今年1月已率先推出一項用於記錄精煉廠和金條的區塊鏈資料庫系統。

很多投資人都是因為黃金的實體性質，且不必擔心交易對手風險，才視為避險資產而持有，但泰特認為，黃金若要擴大市場版圖，就必須數位化，「對銀行來說，從抵押品的角度來看，這將是一項獲利良機，因為他們將能夠把資產負債表上的黃金作為抵押品加以運用」。

儘管如此，多數銀行和投資人而言，黃金仍是一項帳面上靜態、無收益的資產，WGC希望藉由推出全新的黃金數位形式，成功打造出過去他人未能實現的模式。

截至目前，多數和黃金掛鉤的穩定幣計畫均以失敗收場。目前市面上運作較成功的兩檔黃金穩定幣Tether Gold和Pax Gold分別管理約13億美元和10億美元的資產，但相較於全球與黃金掛鉤ETF持有的4,000億美元，仍是小巫見大巫。