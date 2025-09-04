美購物旺季 消費動能看淡

顧問公司PwC的調查顯示，美國消費者今年年底購物旺季的支出可能減少逾5%，為2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，Z世代尤其將勒緊褲腰帶，反映美國總統川普關稅政策的衝擊。

PwC在6-7月訪調約4,000名美國民眾後，2日公布「2025年假期展望」 報告顯示，今年各世代消費者在禮品、旅遊、娛樂等方面的年底購物季支出，預料將比去年減少5.3%至平均1,552美元。其中禮品消費衝擊最重，平均支出預計年減11%至721美元。

約有84%消費者表示，將在未來半年內縮減支出，特別是減少在服飾、高價物品及外食消費。逾半數受訪者說，物價上漲可能影響其假期購物決策。

各世代支出減幅最大者，是年齡介於13-29歲的Z世代，今年年底購物季支出可能減少23%。千禧世代消費者預期今年支出將略減1%，嬰兒潮世代的規劃支出則將增加5%。此外，育有18歲以下小孩的家庭今年預估的平均支出為2,349美元，比沒小孩家庭的1,089美元高出一倍多。

川普政府貿易政策引發的通膨與經濟效應，使消費者對非必要採購更為謹慎，美國大型零售商也在重要的假期旺季，面臨需求不確定性。調查顯示，美國消費者仍規劃出遊、慶祝及交換禮物，雖然阮囊羞澀，因此可能會調整其他方面的支出。

PwC說：「消費者在假期採買上更為謹慎，他們正在決定什麼錢最該花，哪裡可以縮減支出，以及哪裡值得花大錢。」