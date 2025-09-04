美購物旺季 消費動能看淡

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

顧問公司PwC的調查顯示，美國消費者今年年底購物旺季的支出可能減少逾5%，為2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，Z世代尤其將勒緊褲腰帶，反映美國總統川普關稅政策的衝擊。

PwC在6-7月訪調約4,000名美國民眾後，2日公布「2025年假期展望」 報告顯示，今年各世代消費者在禮品、旅遊、娛樂等方面的年底購物季支出，預料將比去年減少5.3%至平均1,552美元。其中禮品消費衝擊最重，平均支出預計年減11%至721美元。

約有84%消費者表示，將在未來半年內縮減支出，特別是減少在服飾、高價物品及外食消費。逾半數受訪者說，物價上漲可能影響其假期購物決策。

各世代支出減幅最大者，是年齡介於13-29歲的Z世代，今年年底購物季支出可能減少23%。千禧世代消費者預期今年支出將略減1%，嬰兒潮世代的規劃支出則將增加5%。此外，育有18歲以下小孩的家庭今年預估的平均支出為2,349美元，比沒小孩家庭的1,089美元高出一倍多。

川普政府貿易政策引發的通膨與經濟效應，使消費者對非必要採購更為謹慎，美國大型零售商也在重要的假期旺季，面臨需求不確定性。調查顯示，美國消費者仍規劃出遊、慶祝及交換禮物，雖然阮囊羞澀，因此可能會調整其他方面的支出。

PwC說：「消費者在假期採買上更為謹慎，他們正在決定什麼錢最該花，哪裡可以縮減支出，以及哪裡值得花大錢。」

美國 消費者

延伸閱讀

川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

川普政府已對委內瑞拉動武 目的何在？

川普稱芝加哥猶如地獄　決心派國民兵進駐

美關稅法律戰升級 川普：將向最高法院提快速裁決

相關新聞

Fed下任主席人選籲未來數月多次降息 不擔心關稅通膨

美國聯準會（Fed）理事、下任主席人選之一沃勒（Christopher Waller）表示，Fed本月應開始調降利率，並...

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

雖然美國關稅讓消費者擔心蘋果預定9月發表的iPhone新機（暫稱iPhone 17）將大幅漲價，但摩根大通（小摩）分析師...

泰國政盪 可望催動降息

泰國總理貝東塔上周遭免職後，國內各大政黨爭奪總理大位，加深泰國政治危機，但兩大出路隱約若現，政治危機也可能促使央行降息。...

「穿著Prada的惡魔」 美國版Vogue主編交棒了

「穿著Prada的惡魔」原型人物安娜・溫圖3日宣布，美國版「Vogue」雜誌總編輯一職交棒給瑪勒（Chloe Malle...

歐、日、印度8月景氣好轉

最新數據顯示，歐元區、日本和印度8月景氣好轉，但各自都有隱憂，歐元區服務業增長放緩抵銷了製造業情勢的好轉，日本為製造業景...

美購物旺季 消費動能看淡

顧問公司PwC的調查顯示，美國消費者今年年底購物旺季的支出可能減少逾5%，為2020年新冠疫情爆發以來最大減幅，Z世代尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。