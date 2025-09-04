美反托辣斯案救濟措施裁決 Google不必賣Chrome事業

Google反托辣斯案的救濟措施裁決出爐，包括不得為旗下產品簽署獨家協議、須共享搜尋數據等，但躲過最壞情況，不必出售Chrome瀏覽器事業，也能維持與蘋果的營收分潤協議，激勵Google母公司Alphabet股價3日在美股早盤大漲逾8%，蘋果也漲逾3%。

Google在這項訴訟的救星，意外是OpenAI等生成式人工智慧（AI）對手。

美國聯邦地方法院法官梅塔（Amit Mehta）去年已判決Google壟斷搜尋引擎市場，2日公布救濟措施的裁決，禁止Google為旗下的搜尋引擎、Chrome瀏覽器、Google助理及Gemini等產品簽訂獨家合約，也就是不得付費讓Google產品成為裝置或瀏覽器的獨家服務，並且進一步禁止Google把Android應用程式商店的授權，與這些產品的使用綁在一起。

梅塔也要求Google須分享搜尋數據，允許「符合資格的競爭對手」使用Google搜尋結果在自家平台打造產品。

不過，梅塔允許Google付費給蘋果等瀏覽器開發商（如蘋果公司），成為其產品的通路，這也代表Google每年支付蘋果約200億美元、成為蘋果瀏覽器內建搜尋引擎的交易，不受影響。

梅塔也設下限制：合作方必須同時推廣其他搜尋引擎，在不同作業系統或隱私模式中提供替代選項，並允許用戶每年修改預設搜尋設定。

梅塔也駁回司法部希望出售Chrome瀏覽器事業的請求，認為司法部「要求強制這些關鍵資產越界，Google並未運用這些資產施行任何非法限制」。

他表示，法官的職責是審慎地決定救濟措施，而且市場的競爭態勢已經改變，主因為AI技術，雖然生成式AI還沒拉下Google，但AI新創公司最後可能「改變局勢」。梅塔說，數千萬人都已在上網搜尋前，先用生成式AI聊天機器人蒐羅資訊，A投資熱潮已促使「驚人」的資金湧入產品直接威脅傳統搜尋的AI信創公司，「這些公司在與Google競爭時的財務與技術，已好比過去數十年來的任何傳統搜尋業者好轉」，「有強烈理由避免衝擊現有體系，允許市場力量發揮作用」。

AI新創公司的收購熱潮方興未艾，最新交易為OpenAI以11億美元買下產品測試業者Statsig，輝達（Nvidia）8月也買下程式編碼新創公司Solver。

不過，BMO資產市場公司分析師皮茲（Brian Pitz）警告，Google的挑戰尚未結束，因為另一宗反托辣斯案件已認定Google操縱廣告拍賣系統圖利自家產品。