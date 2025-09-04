歐洲推新電動車 叫陣陸廠

為了抗衡來勢洶洶的中國大陸電動車勢力，德國福斯汽車（Volkswagen）3日發表平價電動車「ID.Polo」，豪華車廠寶馬（BMW）也將推出配備「超級大腦」的軟體操控電動車。

福斯的ID.Polo定價預料將低於25,000歐元（29,125美元），明年上市，反映該公司正努力運用這款廣受歡迎的小車，創造電動「平民車」，迎戰中國大陸勢力。比亞迪等品牌正以起跳價約2.3萬歐元的電動車，在歐洲攻城掠地。

Polo是福斯最受歡迎的小車之一，1975年推出以來已賣出超過2,000萬台。

此外，BMW將在5日慕尼黑車展開幕前夕，發表首款以Neue Klasse軟體平台為基礎所生產的iX3電動休旅車，並計劃在未來兩年內，推出40款新車與改款車型。

BMW說，Neue Klasse科技的運算能力比現行車款高20多倍，也能降低車用電子系統的複雜度。

Neue Klasse的出款除了單次充電續航里程拉長到800公里，以及快充十分鐘就能增加350公里續航，還將由四顆「超級大腦」驅動，大幅改善車內系統通訊、車載資訊娛樂顯示及自動駕駛等功能。

各大車廠正轉向「軟體定義車型」，用集中式的電腦系統取代硬體，作為最重要特色，能在交車後持續改善車輛功能，並提供創造新營收的服務。

