「穿著Prada的惡魔」 美國版Vogue主編交棒了

「穿著Prada的惡魔」原型人物安娜・溫圖3日宣布，美國版「Vogue」雜誌總編輯一職交棒給瑪勒（Chloe Malle），也象徵這份深具影響力的時尚雜誌，在溫圖數十年的領導之後，步入新紀元。

39歲的瑪勒已在Vogue任職逾十年。與瑪勒親近的人表示，如果溫圖散發神秘色彩，她則是友善又平易近人。瑪勒自2023年起擔任Vogue.com編輯，並負責該出版品的全部數位內容，在她領導下，Vogue.com網站流量翻倍，其他核心指標， 如紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）等主要事件期間，網站造訪時間及不重複瀏覽量，也都有所提升。

在新職務上，瑪勒將領導該雜誌的創意及編輯方向。即便溫圖仍保留資深職位的安排並不尋常，但馬勒說，有溫圖在身邊擔任導師，令她感到幸運。

溫圖在今年6月表示，將卸下Vogue總編輯職務，但仍會擔任Vogue全球編輯總監，以及康泰納仕的全球內容長，監督集團旗下「浮華世界」（Vanity Fair）、「Glamour」、「Allure」和GQ等雜誌。