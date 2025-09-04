泰國政盪 可望催動降息

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

泰國總理貝東塔上周遭免職後，國內各大政黨爭奪總理大位，加深泰國政治危機，但兩大出路隱約若現，政治危機也可能促使央行降息。分析師認為，一旦政治僵局有所突破，泰國市場提供逢低進場機會。

不論未來發展是泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）在人民黨支持下坐上總理寶座，並籌組聯合政府，還是為泰黨（Pheu Thai Party）成功推動解散國會，這兩種情境都有助於終結貝東塔下台後引發的政治動盪。

分析師預期，政治僵局一旦出現突破性的進展，可能提供投資人切入時機，在泰國股市大跌之後進場撿便宜。不過，財政紀律鬆弛和經濟成長面臨風險，仍使泰銖展望蒙上一層陰影。

泰國主要股價指數3日盤中一度勁漲1%，在普遍下跌的亞洲股市中表現一枝獨秀。

泰銖兌美元匯價也持穩，在其他國家公債遭拋售之際，泰國10年期公債價格反而上漲，走勢與價格呈反向關係的殖利率降至2020年12月來最低。

花旗集團泰股主管塔查瑟努崑說：「重點是，（法院裁決總理免職）合不合法的辯論，並沒有政治情勢走向那麼重要。是否透過解散國會立刻舉行選舉，或如人民黨和阿努廷承諾在四個月內改選，這兩條路都會導致相同的結果：選舉時間表明朗化。那種能見度正是市場想要的。」

Valverde投資公司創辦人傅約翰說：「泰國經濟問題早已眾所周知。泰國仍是東南亞最大、最深的股市，擁有發展成熟的基金管理業。情勢一有好轉跡象，那麼跌深的優質股將重新引起興趣。」

泰國 總理

