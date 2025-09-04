應對川普關稅戰 歐盟推進與南美自貿協定

在美國關稅海嘯淹沒全球之際，歐盟正積極推動自由貿易協定（FTA），3日公布與南方共同市場（MERCOSUR）FTA的最終文件，啟動請求歐洲議會與成員國的批准程序，朝終點前進，德國也希望最快能在秋季前敲定與印度的FTA協商，歐洲議會也將啟動辯論歐美貿易協議。

歐盟執委會3日正式提出與巴西、阿根廷、巴拉圭及烏拉圭的南方共同市場FTA內容，請求歐洲議會與歐盟成員國批准。歐盟貿易執委塞夫柯維奇表示，目標是今年底前獲批准。

歐盟和南方共同市場去年12月已達成政治協議，這項FTA將消弭91%的歐盟出口產品關稅，包括汽車關稅未來15年從目前的35%逐步降至零，歐盟也將在最多十年內，消弭92%來自南方共同市場的產品關稅。

為緩和法國等國的反對聲浪，歐盟執委會加入額外保護措施，農產品保護措施將監控每個成員國進口量、價格與市占率，若從南方共同市場進口量增加10%或價格下跌10%，這項機制將觸發管制進口的措施。這項協議需要獲得歐洲議會與歐盟27個成員國批准。

此外，德國也表示，希望與印度停滯已久的FTA協商，最快能在秋季前完成。歐盟近20年前就對這項協議展開調查，但進展始終受到在農業與市場准入等領域歧見的阻礙。歐盟執委會主席范德賴恩和印度總理莫迪2月同意，在今年底前完成協商。

另一方面，歐洲議會3日針對歐盟與美國的貿易協議舉行聽證會，歐盟執委會貿易總署署長魏恩德（Sabine Weyand）遭到拷問。

義大利籍歐洲議會議員裴尼斐（Brando Benifei）說：「我們深知歐盟已選擇穩定和外交，以及保持冷靜的策略，但這不能轉化為接受與美國朋友及合作夥伴的不公平和不對稱貿易關係。」